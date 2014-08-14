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Сериалы

14 августа 2014, 16:11

В летнем кинотеатре "Пионер" устроят ночь сериала "Друзья"

сериалы друзья кинотеатр Пионер

Фото: facebook.com/friends.tv

В ночь с 16 на 17 августа в летнем кинотеатре "Пионер" Парка Горького отметят 20-летие сериала "Друзья" (Friends). Гости увидят лучшие эпизоды одного из самых популярных ситкомов всех времен.

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Среди сюрпризов Пионерской ночи "Друзей" - встреча с актрисами русского дубляжа, работавшими над сериалом. Это Ольга Сирина, которая озвучила Монику и Рейчел, и Людмила Ильина – она говорила за всех остальных героинь женского пола.

Фото: facebook.com/friends.tv

"Друзья" шли десять лет и за это время стали поистине легендарной комедией. Сериал рассказал историю о шести ребятах, которые дружат, влюбляются, ссорятся, женятся, разводятся, ищут работу и зависают в кафешке неподалеку от дома. Первый эпизод посмотрели 22 миллиона зрителей, а финальный – 51,1 миллиона.

За десять лет своего существования в эфире "Друзья" 44 раза выдвигались на "Эмми" в различных номинациях. Они завоевали шесть этих наград, а также один "Золотой Глобус".


Начало показа – в 22.00. Вход свободный, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно будет здесь (регистрация должна была открыться 14 августа в 15.00, однако ее старт задержался). Гостей ночи ждут бесплатные напитки.

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