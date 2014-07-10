"Игра престолов" стала лидером по количеству номинаций на "Эмми"

"Игра престолов". Фото: facebook.com/GameOfThrones

Претендентов на премию "Эмми" в категории "Прайм-тайм" (вечернее время) объявили в четверг, 10 июля. Больше всего номинаций собрала эпичная картина телеканала HBO "Игра престолов" (Game of Thrones) – она выдвинута сразу в 19 позициях.

Несильно отстала от нее история варщика метамфетамина "Во все тяжкие" (Breaking Bad), финальную серию которой показали на телеканале AMC осенью прошлого года. Драма представлена в 12 номинациях.

Звание лучшего драматического сериала сезона-2013/2014 могут получить:

"Во все тяжкие"

"Игра престолов"

"Аббатство Даунтон" (Downtown Abbey)

"Карточный домик" (House of Cards)

"Безумцы" (Mad Men)

"Настоящий детектив" (True Detective)

комедий

"Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory)

"Луи" (Louie)

"Американская семейка" (Modern Family)

"Оранжевый – хит сезона" (Orange Is The New Black)

"Силиконовая долина" (Silicon Valley)

"ВИП" (Veep)

"Лучший мини-сериал"

"Американская история ужасов: Шабаш" (American Horror Story: Coven)

"Бонни и Клайд" (Bonnie & Clyde)

"Фарго" (Fargo)

"Лютер" (Luther)

"Тримей" (Treme)

"Белая Королева" (The White Queen)

"Лучший телевизионный фильм"

Среди многосерийныхна звание лучшей претендуют:В номинацииоказались:Британский сериал "Шерлок" (Sherlock) выдвинут на "Эмми" только одним своим эпизодом – финалом третьего сезона. Серия "Последняя клятва" (His Last Vow) представлена в номинациикак самостоятельная картина.

В числе претендентов на звание лучшего исполнителям главной мужской роли в драматическом сериале:

Брайан Крэнстон (Уолтер Уйат, "Во все тяжкие")

Кевин Спейси (Френсис, "Карточный домик")

Джон Хамм (Дон, "Безумцы")

Джефф Дэниелс (Уилл, "Новости")

Вуди Харрельсон (Мартин, "Настоящий детектив")

Мэттью МакКонахи (Рест, "Настоящий детектив")

женщин в драмах

Мишель Докери (леди Мэри, "Аббатство Даунтон")

Джулианна Маргулис (Алисия, "Хорошая жена")

Клер Дэйнс (Кэрри, "Родина")

Робин Райт (Клэр, "Карточный домик")

Лиззи Кэплан (Вирджиния, "Мастера секса")

Керри Вашингтон (Оливия, "Скандал")

Лучший актер мини-сериала или фильма"

Что касается, то тут номинированы:Бенедикт Камбербетч, исполнитель роли Шерлока в одноименном сериале, номинирован как ". Его коллега по цеху Мартин Фримен, сыгравший Ватсона, претендует на "Эмми" за роль Лестера в "Фарго". Конкуренцию британцам составят Билли Боб Торнтон, тоже сыгравший в "Фарго" (Лорн), а также Марк Руффало (Нед, "Обыкновенное сердце").

Джессика Лэнг и Сара Полсон претендуют на премию в номинации "Лучшая актриса мини-сериала или фильма". Обе сыграли в "Американской истории ужасов: Шабаш".

В списке главных комедийных актеров сезона значится Джим Парсонс (Шелдон, "Теория большого взрыва"), а шанс стать лучшей актрисой этого жанра есть, в частности, у Мелиссы МакКарти (Молли, "Майк и Молли"), Тейлор Шиллинт (Пайпер, "Оранжевый – хит сезона"), Джулии Луис-Дрейфус (Селина, "ВИП"), Лены Данэм (Ханна, "Девчонки").

Что касается ролей второго плана, то среди номинированных драматических актрис значатся:

Анна Ганн (Скайлер, "Во все тяжкие")

Мэгги Смит (Вайолет, "Аббатство Даунтон")

Джоанна Фроггатт (Анна, "Аббатство Даунтон")

Лена Хеади (Керси, "Игра престолов")

Кристин Барански (Диана, "Хорошая жена")

Кристина Хендрикс (Джоан, "Безумцы")

Главные

драматические

актеры второго плана

Аарон Пол (Джесси Пинкман, "Во все тяжкие")

Джим Картер (Мистер Кэрсон, "Аббатство Даунтон")

Питер Динклэдж (Тирион, "Игра престолов")

Джош Чарльз (Уилл, "Хорошая жена")

Менди Патикин (Сол, "Родина")

Джон Войт (Микки, "Рей Донован")