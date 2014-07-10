"Игра престолов" стала лидером по количеству номинаций на "Эмми"

"Игра престолов". Фото: facebook.com/GameOfThrones
Претендентов на премию "Эмми" в категории "Прайм-тайм" (вечернее время) объявили в четверг, 10 июля. Больше всего номинаций собрала эпичная картина телеканала HBO "Игра престолов" (Game of Thrones) – она выдвинута сразу в 19 позициях.
Несильно отстала от нее история варщика метамфетамина "Во все тяжкие" (Breaking Bad), финальную серию которой показали на телеканале AMC осенью прошлого года. Драма представлена в 12 номинациях.
Звание лучшего драматического сериала сезона-2013/2014 могут получить:
- "Во все тяжкие"
- "Игра престолов"
- "Аббатство Даунтон" (Downtown Abbey)
- "Карточный домик" (House of Cards)
- "Безумцы" (Mad Men)
- "Настоящий детектив" (True Detective)
Среди многосерийных комедий на звание лучшей претендуют:
- "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory)
- "Луи" (Louie)
- "Американская семейка" (Modern Family)
- "Оранжевый – хит сезона" (Orange Is The New Black)
- "Силиконовая долина" (Silicon Valley)
- "ВИП" (Veep)
В номинации "Лучший мини-сериал" оказались:
- "Американская история ужасов: Шабаш" (American Horror Story: Coven)
- "Бонни и Клайд" (Bonnie & Clyde)
- "Фарго" (Fargo)
- "Лютер" (Luther)
- "Тримей" (Treme)
- "Белая Королева" (The White Queen)
Британский сериал "Шерлок" (Sherlock) выдвинут на "Эмми" только одним своим эпизодом – финалом третьего сезона. Серия "Последняя клятва" (His Last Vow) представлена в номинации "Лучший телевизионный фильм" как самостоятельная картина.
В числе претендентов на звание лучшего исполнителям главной мужской роли в драматическом сериале:
- Брайан Крэнстон (Уолтер Уйат, "Во все тяжкие")
- Кевин Спейси (Френсис, "Карточный домик")
- Джон Хамм (Дон, "Безумцы")
- Джефф Дэниелс (Уилл, "Новости")
- Вуди Харрельсон (Мартин, "Настоящий детектив")
- Мэттью МакКонахи (Рест, "Настоящий детектив")
Что касается женщин в драмах, то тут номинированы:
- Мишель Докери (леди Мэри, "Аббатство Даунтон")
- Джулианна Маргулис (Алисия, "Хорошая жена")
- Клер Дэйнс (Кэрри, "Родина")
- Робин Райт (Клэр, "Карточный домик")
- Лиззи Кэплан (Вирджиния, "Мастера секса")
- Керри Вашингтон (Оливия, "Скандал")
Бенедикт Камбербетч, исполнитель роли Шерлока в одноименном сериале, номинирован как "Лучший актер мини-сериала или фильма". Его коллега по цеху Мартин Фримен, сыгравший Ватсона, претендует на "Эмми" за роль Лестера в "Фарго". Конкуренцию британцам составят Билли Боб Торнтон, тоже сыгравший в "Фарго" (Лорн), а также Марк Руффало (Нед, "Обыкновенное сердце").
Джессика Лэнг и Сара Полсон претендуют на премию в номинации "Лучшая актриса мини-сериала или фильма". Обе сыграли в "Американской истории ужасов: Шабаш".
В списке главных комедийных актеров сезона значится Джим Парсонс (Шелдон, "Теория большого взрыва"), а шанс стать лучшей актрисой этого жанра есть, в частности, у Мелиссы МакКарти (Молли, "Майк и Молли"), Тейлор Шиллинт (Пайпер, "Оранжевый – хит сезона"), Джулии Луис-Дрейфус (Селина, "ВИП"), Лены Данэм (Ханна, "Девчонки").
Что касается ролей второго плана, то среди номинированных драматических актрис значатся:
- Анна Ганн (Скайлер, "Во все тяжкие")
- Мэгги Смит (Вайолет, "Аббатство Даунтон")
- Джоанна Фроггатт (Анна, "Аббатство Даунтон")
- Лена Хеади (Керси, "Игра престолов")
- Кристин Барански (Диана, "Хорошая жена")
- Кристина Хендрикс (Джоан, "Безумцы")
Главные драматические актеры второго плана:
- Аарон Пол (Джесси Пинкман, "Во все тяжкие")
- Джим Картер (Мистер Кэрсон, "Аббатство Даунтон")
- Питер Динклэдж (Тирион, "Игра престолов")
- Джош Чарльз (Уилл, "Хорошая жена")
- Менди Патикин (Сол, "Родина")
- Джон Войт (Микки, "Рей Донован")
Полный список номинантов можно найти тут.