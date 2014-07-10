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Культура

10 июля 2014, 19:49

"Игра престолов" стала лидером по количеству номинаций на "Эмми"

сериалы Игра престолов Во все тяжкие премия Эмми кино

"Игра престолов". Фото: facebook.com/GameOfThrones

Претендентов на премию "Эмми" в категории "Прайм-тайм" (вечернее время) объявили в четверг, 10 июля. Больше всего номинаций собрала эпичная картина телеканала HBO "Игра престолов" (Game of Thrones) – она выдвинута сразу в 19 позициях.

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Несильно отстала от нее история варщика метамфетамина "Во все тяжкие" (Breaking Bad), финальную серию которой показали на телеканале AMC осенью прошлого года. Драма представлена в 12 номинациях.

Звание лучшего драматического сериала сезона-2013/2014 могут получить:

  • "Во все тяжкие"
  • "Игра престолов"
  • "Аббатство Даунтон" (Downtown Abbey)
  • "Карточный домик" (House of Cards)
  • "Безумцы" (Mad Men)
  • "Настоящий детектив" (True Detective)

Среди многосерийных комедий на звание лучшей претендуют:

  • "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory)
  • "Луи" (Louie)
  • "Американская семейка" (Modern Family)
  • "Оранжевый – хит сезона" (Orange Is The New Black)
  • "Силиконовая долина" (Silicon Valley)
  • "ВИП" (Veep)

В номинации "Лучший мини-сериал" оказались:

  • "Американская история ужасов: Шабаш" (American Horror Story: Coven)
  • "Бонни и Клайд" (Bonnie & Clyde)
  • "Фарго" (Fargo)
  • "Лютер" (Luther)
  • "Тримей" (Treme)
  • "Белая Королева" (The White Queen)

Британский сериал "Шерлок" (Sherlock) выдвинут на "Эмми" только одним своим эпизодом – финалом третьего сезона. Серия "Последняя клятва" (His Last Vow) представлена в номинации "Лучший телевизионный фильм" как самостоятельная картина.

В числе претендентов на звание лучшего исполнителям главной мужской роли в драматическом сериале:

  • Брайан Крэнстон (Уолтер Уйат, "Во все тяжкие")
  • Кевин Спейси (Френсис, "Карточный домик")
  • Джон Хамм (Дон, "Безумцы")
  • Джефф Дэниелс (Уилл, "Новости")
  • Вуди Харрельсон (Мартин, "Настоящий детектив")
  • Мэттью МакКонахи (Рест, "Настоящий детектив")

Что касается женщин в драмах, то тут номинированы:

  • Мишель Докери (леди Мэри, "Аббатство Даунтон")
  • Джулианна Маргулис (Алисия, "Хорошая жена")
  • Клер Дэйнс (Кэрри, "Родина")
  • Робин Райт (Клэр, "Карточный домик")
  • Лиззи Кэплан (Вирджиния, "Мастера секса")
  • Керри Вашингтон (Оливия, "Скандал")

Бенедикт Камбербетч, исполнитель роли Шерлока в одноименном сериале, номинирован как "Лучший актер мини-сериала или фильма". Его коллега по цеху Мартин Фримен, сыгравший Ватсона, претендует на "Эмми" за роль Лестера в "Фарго". Конкуренцию британцам составят Билли Боб Торнтон, тоже сыгравший в "Фарго" (Лорн), а также Марк Руффало (Нед, "Обыкновенное сердце").

Джессика Лэнг и Сара Полсон претендуют на премию в номинации "Лучшая актриса мини-сериала или фильма". Обе сыграли в "Американской истории ужасов: Шабаш".

В списке главных комедийных актеров сезона значится Джим Парсонс (Шелдон, "Теория большого взрыва"), а шанс стать лучшей актрисой этого жанра есть, в частности, у Мелиссы МакКарти (Молли, "Майк и Молли"), Тейлор Шиллинт (Пайпер, "Оранжевый – хит сезона"), Джулии Луис-Дрейфус (Селина, "ВИП"), Лены Данэм (Ханна, "Девчонки").

Что касается ролей второго плана, то среди номинированных драматических актрис значатся:

  • Анна Ганн (Скайлер, "Во все тяжкие")
  • Мэгги Смит (Вайолет, "Аббатство Даунтон")
  • Джоанна Фроггатт (Анна, "Аббатство Даунтон")
  • Лена Хеади (Керси, "Игра престолов")
  • Кристин Барански (Диана, "Хорошая жена")
  • Кристина Хендрикс (Джоан, "Безумцы")

Главные драматические актеры второго плана:

  • Аарон Пол (Джесси Пинкман, "Во все тяжкие")
  • Джим Картер (Мистер Кэрсон, "Аббатство Даунтон")
  • Питер Динклэдж (Тирион, "Игра престолов")
  • Джош Чарльз (Уилл, "Хорошая жена")
  • Менди Патикин (Сол, "Родина")
  • Джон Войт (Микки, "Рей Донован")

Полный список номинантов можно найти тут.

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