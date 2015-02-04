В Лондоне откроют ресторан с блюдами из "Игры престолов"

Фото: facebook.com/GameOfThrones/
Телеканал HBO откроет в Лондоне официальный поп-ап ресторан, в котором будут подавать блюда из "Игры престолов". Помещение стилизуют под зал, в котором в сериале проходит тайное собрание Малого совета Королевской гавани.
Заведение заработает 13 февраля, открыто оно будет в течение трех дней. Событие приурочили к выходу четвертого сезона сериала на Blu-ray, сообщает Independent.
Среди блюд, которые приготовят для королевского банкета, - "Ложь Тириона Ланнистера и его провозглашенная невинность", "Телячий язык со свеклой, хреном и горчицей из Старого города".
Фанатам "Игры престолов", зарегистрировавшимся на сайте HBO, телеканал предлагает принять участие розыгрыше билетов на банкет.
Пятый сезон "Игры престолов" стартует 12 апреля.
В сентябре в Нью-Йорке в честь 20-летия сериала "Друзья" открывали поп-ап кафе Central Perk. Заведение работало до 18 октября.
В Central Perk поклонники легендарного ситкома могли не только выпить кофе, но и посидеть на любимом оранжевом диване Моники, Рейчел, Фиби, Чендлера, Росса и Джо. Это был оригинальный сериальный реквизит - он использовался во время съемок всех 10 сезонов телешоу.
Несмотря на то, что позиционируется "Игра престолов" как сериал в жанре фэнтези, на самом деле сказочная сторона в истории вовсе не главная. Хитро закрученный сюжет делает акцент скорее на людских взаимоотношениях – любви и ненависти, страхе и силе, преданности и предательстве. Вымышленный мир же служит при этом фоном.
В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Огня" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказывают историю, описанную Мартином в третьей книге серии - "Буре мечей".