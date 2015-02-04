В Лондоне откроют ресторан с блюдами из "Игры престолов"

Фото: facebook.com/GameOfThrones/

Телеканал HBO откроет в Лондоне официальный поп-ап ресторан, в котором будут подавать блюда из "Игры престолов". Помещение стилизуют под зал, в котором в сериале проходит тайное собрание Малого совета Королевской гавани.

Заведение заработает 13 февраля, открыто оно будет в течение трех дней. Событие приурочили к выходу четвертого сезона сериала на Blu-ray, сообщает Independent.

Среди блюд, которые приготовят для королевского банкета, - "Ложь Тириона Ланнистера и его провозглашенная невинность", "Телячий язык со свеклой, хреном и горчицей из Старого города".

Фанатам "Игры престолов", зарегистрировавшимся на сайте HBO, телеканал предлагает принять участие розыгрыше билетов на банкет.

Пятый сезон "Игры престолов" стартует 12 апреля.

В сентябре в Нью-Йорке в честь 20-летия сериала "Друзья" открывали поп-ап кафе Central Perk. Заведение работало до 18 октября.

В Central Perk поклонники легендарного ситкома могли не только выпить кофе, но и посидеть на любимом оранжевом диване Моники, Рейчел, Фиби, Чендлера, Росса и Джо. Это был оригинальный сериальный реквизит - он использовался во время съемок всех 10 сезонов телешоу.