Директором сада «Эрмитаж» назначен Илья Чернышев

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Илья Чернышев назначен директором сада «Эрмитаж», сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу отдела по организации культурно-массовых мероприятий парка.
Приказ о назначении Ильи Чернышева подписал руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков.
Новому директору поручили заняться дальнейшим развитием сада, восстановлением Щукинской сцены, а также организацией дополнительных сервисных услуг.
Первым значительным мероприятием для Чернышева станет организация празднования дня рождения сада «Эрмитаж», которое состоится 21 июля этого года. Саду исполняется 118 лет.
До назначения 33-летний Илья Чернышев занимался организацией городских музыкальных и арт-фестивалей, а также курировал проекты по открытию катков и спортивных площадок.
Памятник садово-паркового искусства сад «Эрмитаж» расположен на Каретном ряду. На территории сада расположены три театра – «Новая Опера», «Сфера» и «Эрмитаж».