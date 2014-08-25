В Подмосковье пропала 13-летняя девочка

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В Егорьевском районе Подмосковья пропала 13-летняя Дарья Фефелова, передает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, девочка ушла из дома днем 24 августа и не вернулась. Приметы: рост 150 сантиметров, плотного телосложения, серо-зеленые глаза, длинные темно-русые волосы, крашеная в светло-рыжий цвет челка.

Была одета в спортивную одежду, с собой у нее был рюкзак зеленого цвета, свидетельство о рождении и медицинский полис.

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, полиция просит сообщить по телефонам: 8(49640) 4-05-10; 8(49640) 4-33-45; 02.