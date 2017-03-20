Мужчина сделал селфи в кабинете личного поместья Трампа

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Мужчина проник в загородную резиденцию президента США Дональда Трампа и сделал селфи в кабинете, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал Fox News.

Фото было сделано в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Джезеф Янг выложил в сеть свое фото на фоне портрета молодого Трампа. Он утверждал, что проник в кабинет в тайне от службы безопасности. Позже молодой человек удалил фотографию, но она успела вызвать резонанс в сети.

После инцидента выяснилось, что секретная служба после надлежащей проверки пускает в это помещение всех желающих из числа отдыхающих на курорте Мар-а-Лаго – такие денные приводит ресурс TMZ.