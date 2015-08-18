Ансамбль городской больницы имени Боткина отреставрируют

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Власти Москвы намерены провести реставрацию ансамбля городской больницы имени Боткина на севере города. Департамент по конкурентной политике объявил конкурс на реставрацию терапевтического корпуса, а также приемного отделения и поликлиники с сортировочным отделением.

Максимальная цена контракта по первому объекту составляет 212,255 миллиона рублей, второго – почти 147 миллионов. Документы по обоим конкурсам принимаются до 8 сентября, итоги рассмотрения заявок будут объявлены 15 сентября. Реставрационные работы необходимо выполнить в течение 16 месяцев с даты заключения контракта.

Официальное открытие больницы состоялось 23 декабря 1910 года. Ее строительство стало возможным благодаря купцу первой гильдии Козьме Терентьевичу Солдатенкову, который завещал два миллиона рублей на постройку "бесплатной больницы для всех бедных без различия званий, сословий и религий". После смерти купца в 1901 году деньги поступили в распоряжение Московского городского управления, которое в 1903 году выделило 10 десятин земли на Ходынском поле.

На момент открытия больница была рассчитана на 505 коек и состояла из 12 лечебных корпусов. В декабре 1920 года, отмечая 10-летие больницы, Московский Совет принял постановление о переименовании Солдатенковской больницы в больницу имени Сергея Петровича Боткина – знаменитого русского врача-терапевта, профессор Медико-хирургической академии.

В 1922 году в больнице профессором Розановым была проведена операция Ленину по удалению пули, оставшейся после покушения эсерки Каплан. В 1947 году Указом Верховного Совета СССР больница награждена орденом Ленина.

В настоящее время ГКБ имени Боткина представляет собой крупнейшее в Москве медицинское объединение с общим коечным фондом, превышающим 2300 мест. Больница располагает стационаром для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной по хирургическому, гинекологическому, терапевтическому, нейрохирургическому, травматологическому и другим профилям.

Ежегодно в больнице получают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь более 47 тысяч больных, из которых почти 50 процентов поступают по неотложным показаниям.

Ранее сообщалось, что на базе Боткинской больницы создадут симуляционный центр, который поможет столичным медикам повысить квалификацию.

Центр будет ориентирован на повышение квалификации не только мануальных, но и интеллектуальных навыков. Также в создающийся центр планируется привлекать зарубежных специалистов для совместных тренингов.