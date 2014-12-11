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Культурное наследие

11 декабря 2014, 13:16

Кремлевские куранты закрыли строительными лесами на реставрацию

реставрация Спасская башня ФСО культурное наследие куранты

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Там проходит реставрация, поэтому на Новый год президент, вероятно, выступит с традиционным обращением на другом фоне, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Федеральной службы охраны Сергея Девятова.

"Сейчас завершен монтаж строительных лесов и конструкций вокруг Спасской башни, она целиком закрыта", - уточнил Девятов. Он также добавил, что скоро начнется плановый ремонт самих курантов. Работы хотят завершить весной 2015 года.

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Кроме того, Девятов рассказал, что Спасская башня и часть Кремлевской стены попали во второй этап реставрационных работ. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот. Затем работы начнутся на Боровицкой и Водовзводной башнях.

По словам Девятова на втором этапе предстоит отреставрировать кладку Спасской башни и ее украшения. Внутри строительных конструкций будут использовать тепловые пушки, они помогут проводить работы в холодное время года.

Помимо этого, представитель ФСО отметил, что куранты, которые появились на Кремле в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад. Теперь предстоит снова отреставрировать и обновить все четыре циферблата. Планируется демонтировать и стрелки курантов.

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