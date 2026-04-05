Главные традиции и приметы Вербного воскресенья

В 2026 году Вербное воскресенье выпало на 5 апреля – это последнее воскресенье перед Пасхой. Об истории и традициях православного праздника – в материале Москвы 24.

Один из самых важных праздников

Вербное воскресенье – один из двунадесятых праздников (12 самых важных в православии), связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Ежегодно оно выпадает на разные даты, потому что зависит от дня Воскресения Христова – Пасхи, которая в этом году будет 12 апреля. Вербное также является последним, шестым воскресеньем Великого поста.

Официальное церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим. Согласно преданию, Христос с учениками прибыл в город в последние дни земной жизни, чтобы за грехи всех людей принять страдания на кресте, а потом воскреснуть, даровав избавление от смерти и всем верующим.

По пути в Иерусалим Спаситель воскресил Лазаря – отсюда пошло название Лазарева суббота, которая отмечается накануне Вербного воскресенья. Узнав о чуде воскрешения, верующие в городе вышли встречать Христа. Согласно преданиям, он въехал на осле, причем выбор животного был не случаен. Он подчеркивал мирные намерения Христа, ведь если бы Спаситель был на коне, то ритуал бы походил на торжественный въезд в город полководца.

Люди устилали дорогу перед Мессией срезанными с деревьев ветвями. Евангелист Иоанн назвал их листьями финиковой пальмы, поэтому праздник также получил название Пальмовое воскресенье. К слову, в Италии в этот день используются ветви оливы, во Франции – апельсина, в Греции и на Кипре – лавра, в Восточной Европе – высушенные цветы.

В России символом праздника стала верба, поскольку она распускается одной из первых после зимних холодов и указывает на наступление весны. Отсюда появилось народное название – Вербное воскресенье. Праздник также символизирует пробуждение природы и духовное обновление.

Оберег от болезней и бед

Одной из главных традиций в этот день является освящение ветвей вербы в церкви. Это происходит в ночь с Лазаревой субботы на воскресенье или на утренней службе в сам праздник. При этом важно молиться о спасении души. Если нет возможности прийти в храм, можно окропить вербу святой водой дома и произнести молитву на "освящение всякой вещи".

Также принято слегка похлестывать освященными ветвями домочадцев. Считается, что это принесет здоровье и счастье на целый год. Освященную вербу ставили в доме рядом с иконами. Также было принято вешать букетик над входной дверью – он служил оберегом от болезней, пожара и других бед.

Вербное воскресенье не стоит посвящать мирским делам: работе, тяжелому физическому труду, уборке и другим бытовым хлопотам. Также не рекомендуется сквернословить, завидовать или ругаться. Напротив, в праздник можно уладить старые конфликты, посвятить его общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся.

В этот день можно собраться за семейным праздничным столом, но не стоит устраивать шумные гулянья. При этом православные продолжают соблюдать пост, но в этот день есть послабление – можно употреблять в пищу икру, блюда из рыбы и морепродуктов.