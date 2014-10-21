Как работают ридеры литературных премий: плагиат, талант и новелла о чае

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Ежегодно на соискание литературных премий поступают тысячи рукописей: романы, рассказы, новеллы, пьесы, поэзия и эссе. Лучшие произведения предстоит отобрать жюри. Но для того, чтобы тексты попали в поле зрения литературного эксперта, их должен порекомендовать ридер. Он проводит предварительную экспертизу присланных работ: читает их, ставит оценку и пишет рецензию.

Ридеры премии "Дебют", в которой на днях объявили авторов из лонг-листа, оценивают текст по десятибалльной шкале. Далее рукопись с рецензией-аннотацией отправляется на стол члена жюри. Рекомендации ридеров учитываются при формировании "длинного списка". Однако их труд часто остается незаметным для людей, не знакомых с процессом "раздачи" литпремий. А сами ридеры предпочитают скромно держаться в тени.

Корреспондент M24.ru узнала, как становятся ридерами, почему авторам не стоит подражать Чехову и Толкину, кто такие фикрайтеры, насколько популярен жанр славянского фэнтези и деревенской прозы, интересно ли читать автобиографические романы и как написать великую новеллу о чае.

"Иногда сопроводительное письмо автора интереснее, чем его рукопись"

Ридер Наталья Попова

Старт

В 2003 году рискнула отправить свои рукописи на конкурс. Очень слабые, наивные и неловкие тексты. Понятно, что победа мне не досталась, но про меня не забыли, на почту стали приходить письма из рассылки премии: приглашения на мастер-классы, семинары, вечера. Любопытство привело на один такой вечер. Спустя несколько лет мне предложили работу.

Специфика работы

Я читаю рукописи, сортирую их по жанрам и номинациям.

Критерии отбора

Обращаю внимание на качество текста. Наличие стиля, языка, богатство лексики, разнообразие приемов. Жанр и мои личные предпочтения тут не играют роли. Точнее, их приходится держать в узде. Моя задача найти текст. Определить его качество по самым формальным признакам: владеет автор лексикой и художественными приемами, чувствует ли язык: ведет его или ведется на него. Дальше тексты читают другие эксперты.

Лидирующие жанры

Рукопись не всегда – литературный шедевр, но всегда отражение мышления очень молодого человека. Его "автограф", рассказ о себе. Тут будет все: детективы, личные дневники, любовные мечтания, страхи перед будущим или попытки представить его. Все, что питает человека. Например, в последние годы подросли юные фикрайтеры, долго "набивавшие руку" на самом различном fan fiction. Менее зрелые из них – легко узнаваемы. По псевдонимам, которые остались от никнеймов фан-сайтов. По приемам, интонации, а иногда даже сюжетам. Но в этих попытках уже много самостоятельности, своего голоса, мечты писать нечто большее, чем свободолюбивые фантазии по мотивам любимого кино или книг. В любом случае, моя выборка будет неполной. Ни один ридер не видит всех рукописей.

Личное мнение и выбор жюри

В "длинном списке" всегда есть тексты, зацепившие в процессе чтения. Радуешься, если видишь их в шорт-листе. Случалось ли так, что побеждал дорогой сердцу текст? Да, стихи Леты Югай в прошлом году. Но это не тотализатор. Ты делаешь свою работу, члены жюри -свою. "Совпадения" тут случайны.

Тексты "дебютантов", которые запомнились

Текст Ильи Панкратова в 2012 году. Помню физическое удивление от "Слонодемии". Так тоже бывает: толком не понимаешь, что перед тобой, но это восхищает не меньше. Малая проза Полины Клюкиной в 2008 и 2009 году. В прошлом году запомнился "Кот Шредингера" Антона Ботева. Как отметили критики, это остроумное произведение, "тяготеющее к черному и абсурдистскому юмору" ("Волга": № 7-8, 2013)

О книгах и авторах Лета Югай - поэтесса из Вологды, на данный момент у нее две книги стихов - "Паж" и "Сиреневый лес". Лета Югай - поэтесса из Вологды, на данный момент у нее две книги стихов - "Паж" и "Сиреневый лес". Полина Клюкина издала сборник рассказов "Дерись и беги". Критики отмечают, что это жесткие, бескомпромиссные и яркие произведения. "Слонодемия" Ильи Панкратова открывает читателю тайны термодинамики и астрофизики. Это "физическая сказка" о приключениях демона Максвелла в долине Тыквено. Роман стал победителем номинации "Крупная проза". За повесть "Кот Шредингера" Антон Ботев получил премию "Дебют" как за лучшее фантастическое произведение. Повесть была написана за четыре недели.

Авторы. Достоинства и недостатки

Речь – сакральна, люди никогда не перестанут выражать себя в ней. Иногда отправленное письмо интереснее рукописи. Иногда ты видишь, что автору есть что рассказать, что его история уникальна, а опыт, который он описывает - невероятен, но речь подводит автора, обесценивает сюжет. Потому что это первая попытка описать пережитое, потому что не хватает знаний, лексики, навыков. Первая, но кто сказал последняя? Рукопись передо мной – еще не шедевр, но уже попытка осмыслить, проявить, высказать, передать. Это очень и очень немало. Очень важно и здорово. Для меня каждый отправивший на премию письмо – уже победитель. Рискнувший обозначить для себя свой интерес, свою мечту, просто искавший выход из зоны привычного комфорта. Мне кажется, это главное качество – дерзость быть собой.

Текст не существует без языка, без понимания происходящего в нем, без многих знаний. Автор может быть любым, а вот текст действительно должен быть профессиональным. Для этого автору придется быть внимательным к своему времени, чутким к многочисленным изменениям вокруг, в чем-то универсальным, гибким и одновременно верным себе. Сложная задача, но с ней справлялись поколения до нас. За поколения до появления современной техники и новых способов сохранять и добывать информацию. Стоит быть чуть более любопытным к тому, что ты делаешь.

Внимательность к номинации

Хочется обратиться к авторам. Ребята, драматургия – это номинация для пьес и сценариев, а не прозаических текстов о горькой судьбе героя. Даже, если героиню бросил невежественный и немужественный мошенник. "Крупная проза" - рассматривает произведения больших форм (романы и повести). Каким бы гениальным вам не казался ваш рассказ, его ждут в номинации "Малая проза". Это не умаляет значения вашего текста.

Совет начинающим

Читайте свои тексты вслух. Себе. Вы услышите, где язык сбивается, вы обязательно споткнетесь на этом. Найдете неловкое место, исправите его.

Ридер и не только. Британское кино и социальные проекты Наталья - выпускница Литературного института имени А.М. Горького. Помимо работы ридера она является редактором литературного портала "Читающий город". Увлекается кино, театром и телевидением, последние годы преимущественно британским. Ведет колонку в блогосфере, участвует в образовательных социальных проектах.

"Великое произведение может быть о чем угодно, даже о чае"

Ридер в номинациях "Крупная проза", "Малая проза" Роман Сенчин

Стаж

Кажется, четвертый год читаю рукописи, приходящие на номинации "Крупная проза" и "Малая проза". Бывают и пьесы, случаются эссе и критические статьи.

Специфика работы

Читаю лишь часть рукописей, поступающих на соискание, так как их тысячи. Отбираю те, что, на мой взгляд, достойны претендовать на лонг-лист. Если произведение кажется мне действительно талантливым (между "талант" и "признаки одаренности" все-таки есть разница), пишу координатору премии особую записку.

Наверняка, кстати, претендующую на лонг рукопись читают несколько ридеров.

Критерии отбора

Когда я встречаю слово "критерий" в отношении литературы, мне хочется ответить фразой из литературной периодики советского времени: "Критерий один - талант". Но в отношении премии "Дебют" он очень точно подходит.

Зачастую поступают рукописи совершенно неизвестных в литературном мире людей. В прямом смысле – дебютантов. И оценка идет именно текста. Неизвестно, что будет с автором той или иной очень хорошо написанной повести, того или иного рассказа. Надежный ли это талант? (Главным аргументом, чтобы напечатать "Детство" никому не известного Льва Толстого для Некрасова было ощущение, что это "надежный талант".) Поэтому полагаешься на некую интуицию. История "Дебюта" показывает, что большинство лауреатов и финалистов этой премии продолжают свою жизнь в литературе. Значит, ридеры, а вслед за ними члены жюри делают не так много ошибок.

Между пьесой и эссе

Жанры нынче зыбки. Пьеса и проза, проза и эссе, порой, почти неотличимы. При этом жанры очень разнообразны. Это и попытки традиционного реализма, и детектив, и авангард, и любовный роман, и школьная повесть. До 2014 года было огромное количество фэнтези в духе Толкина. Славянского или городского фэнтези намного меньше. Много подражают. Быть может, даже есть списанные романы или, по крайней мере, украденные сюжеты из популярной литературы.

Очень часто пишут о детстве, о школе. Нередко в этих вещах такая тоска по тем временам, что плакать хочется, а глянешь в биографическую справку автора, ему 16 – 20 лет.

В последнее время стал намечаться новый виток деревенской прозы. Молодежь или едет в деревню, в глушь, или мечтает уехать. Попадаются здесь очень интересные произведения. Например, лауреатом "Дебюта" прошлого года в номинации "Малая проза" стал Александр Решовский, написавший очень сильный рассказ "Корни". В этом году я встретил повесть "Пропавший без вести" Павла Пономарева. К сожалению, в лонг-лист эта повесть не попала.

Лонг-лист как критерий победы

Звание лауреата именно в "Дебюте" - не главное. Важно попасть в лонг-лист, который более или менее точно отражает картину происходящего в молодой русской литературе. К тому же нередко молодые люди возвращаются в "Дебют" два, три, пять раз. В лонг-листе этого года я увидел тех, кто уже бывал в лонгах или в финале.

Автор успешен, если…

Относится к тому, что делает, всерьез. Если вам не хочется перечитывать то, что вы написали, если вы к этому отнеслись спустя рукава, то и другие не будут от вашей писанины в восторге. А написать так, чтобы это потрясло, можно о чем угодно. Хоть о мытье посуды. О глотке чая можно создать великую новеллу.

Общих ошибок в литературе, наверное, не существует, потому что, как писал Пушкин, автора надо судить по законам, им самим созданным. Но вот что, по-моему, ложно: многие пытаются подражать: Чейзу, Толкину, Азимову, Буковски. Это сразу бросается в глаза, и рукопись уже листается дальше без всякого интереса. Есть и более тяжелые случаи. Многие пишут в терапевтических целях. То есть авторов так достает окружающая действительность, что в написании текстов они находят некую отдушину. Пишут или сказочные вещи, или такую чернуху, что глаза режет. Но сразу видно, что не о своем, не от себя, не о пережитом. О себе и своем пишет меньшинство, но именно там у молодых и бывают настоящие литературные удачи. И не столь важно, о чем написано – о проблемах в школе, о первом сексе или том, как первый раз искупался в речке. Главное быть искренним, и это застрахует от многих ошибок.

Роман родился в 1971 году в городе Кызыле, окончил Литературный институт. Автор нескольких книг прозы и публицистики, лауреат премии "Ясная Поляна" (2014 год), лауреат премий журнала "Знамя", премий "Эврика", "Венец", Горьковской литературной премии, премии правительства РФ.

"Стилизации под Чехова никогда не попадут в лонг-лист"

Кандидат филологических наук, ридер номинации "Драматургия" Ильмира Болотян

Стаж

Ридер премии "Дебют" с 2006 года.

Специфика работы

Я читаю пьесы, которые приходят на адрес премии, и отбираю из них лонг-лист. Обычно это только десять имен. Число же присылаемых пьес колеблется от 200 до 450. Надо понимать, что большая часть из них так называемый "не формат", а именно: инсценировки чужих произведений, сценарии сериалов, стилизации и крупные стихотворные формы по 200 и более страниц. Поэтому так выходит, что по факту остается около 150 пьес – они и соревнуются между собой.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Критерии отбора

Я прочла и проанализировала довольно много пьес, так как больше десяти лет занимаюсь исследованием современного российского театра. И, конечно, я посмотрела много спектаклей, поставленных по самым новым пьесам. Я была в жюри таких конкурсов, как "Евразия", "Премьера", "Молдфест". Мой опыт и мой вкус, несомненно, влияют на оценку работ, присылаемых на конкурс.

Что касается критериев, то, во-первых, это должна быть пьеса, то есть текст, который может быть не только прочитан, но и поставлен в театре. Многие лауреаты "Дебюта" впоследствии (или уже во время конкурса) имели постановки своих пьес на сцене.

Во-вторых, необходим свой авторский язык. К сожалению, часто приходят стилизации под Чехова, Островского, под Лопе де Вега и даже под древнегреческих авторов. Такие стилизации хороши как упражнения для молодого драматурга, но не могут попасть в лонг-лист премии, представляющей новые тенденции в литературе.

В-третьих, я очень ценю авторов, у которых есть чувство времени, современности – тут я имею в виду вовсе не горячую актуальность. Практика показывает, что пьесы, написанные на злобу дня, устаревают очень быстро, порой за несколько недель. Наконец, каждый автор – это создатель определенного образа мира и, если драматургу удается создать этот образ в такой непростой форме, как пьеса или драма, то, можно сказать, перед нами потенциальный лауреат.

Популярный жанр, в котором пишут "дебютанты"

Редко кто сейчас пишет в "чистом" жанре. Обычно мы имеем тексты в форме пьес, представляющих собой осколки нескольких жанров: например, драмы и комедии, драмы и трагедийных мотивов. Иногда появляются такие редкости, как антиутопии. В этом году в этом жанре написала Ирина Васьковская. Молодые драматурги активно пользуются такой формой, как монодрама: когда главным лицом пьесы выступает один герой, а все остальные персонажи – только плод его воображения или воспоминаний.

Меня радует, что стало гораздо меньше текстов, представляющих собой бесформенные монологи, в которых авторы говорили о каких-то внутренних переживаниях. Я называю такие вещи "лирикой". Все чаще драматурги исследуют конфликты социальные, социокультурные и даже иногда замахиваются на конфликт с Высшим Началом, хотя в наше время убедительно написать такой текст очень сложно.

А что думают в жюри?

Чаще всего мои предпочтения совпадают с последующим выбором жюри. Но бывают и исключения. Иногда жюри может посчитать, что нужно отметить более молодого и перспективного автора, нежели премировать уже состоявшегося. К слову, с повышением возрастного ценза (до 35 лет) на конкурс приходят и пьесы профессиональных драматургов. В любом случае, обычно те авторы, которых я бы поставила в шорт-лист, туда попадают. И дело тут, конечно, в качестве их текстов.

Запомнившиеся произведения "дебютантов"

Сразу вспоминается "Учитель химии" Ярославы Пулинович, о личных драмах старшеклассников. Это первая пьеса, которую Ярослава выслала на конкурс, причем назвала она ее "пьеса-рассказ", хотя это, конечно, была монодрама. Чувствовалось, что автор недавно начал писать, но в то же время было понятно, что этот драматург далеко пойдет. Так оно и вышло. В этом году Ярослава Пулинович уже в жюри "Дебюта".

Еще вспоминается "Фронтовичка" Анны Батуриной, о молодой женщине, вернувшейся с фронта. Меня поразило, как точно, но при этом простыми средствами Анна смогла показать нам целую эпоху и судьбу.

Сильное впечатление произвели тексты Дмитрия Богославского, Ирины Васьковской, Олжаса Жанайдарова. Все эти имена – настоящее и будущее нашего театра.

Об авторах Дмитрий Богославский - минский драматург, сценарист и актер. В 2013 году вошел в лонг-лист драматургического конкурса "Евразия-2013" в номинациях "Пьеса на свободную тему" и "Пьеса для камерной сцены". В этом же году стал лауреатом премии "Дебют" в номинации "Драматургия" с пьесами "Внешние побочные" и "Девки". Дмитрий Богославский - минский драматург, сценарист и актер. В 2013 году вошел в лонг-лист драматургического конкурса "Евразия-2013" в номинациях "Пьеса на свободную тему" и "Пьеса для камерной сцены". В этом же году стал лауреатом премии "Дебют" в номинации "Драматургия" с пьесами "Внешние побочные" и "Девки". Ирина Васьковская - драматург из Екатеринбурга. Публиковалась в нескольких сборниках пьес. Ее произведения "Уроки сердца" и "Русская смерть" были переведены на польский язык. Олжас Жанайдаров - писатель, журналист-корреспондент из Алма-Аты. Также публикуется под литературным псевдонимом Константин Жаров. Написал роман "В середине дождя", несколько повестей и пять пьес, две из которых - "Беруши" и "Душа подушки" - были поставлены. В 2013 году вошел в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "Драматургия" с пьесой "Беруши". Стоит отметить, что его пьеса "Душа подушки" была исключена из программы Московского международного книжного фестиваля за возможную пропаганду гомосексуализма.



Ошибки авторов

- Писать о том, о чем не имеешь понятия;

- Писать пьесы на четыре или 200 страниц;

- Писать пьесы плохими стихами;

- Писать стилизации под Чехова, Островского и других драматургов;

- Писать "стерильные пьесы" (условные герои в условном месте);

- Писать текст, где все герои говорят одним и тем же языком;

- Выдавать за пьесу "поток сознания".

Как стать хорошим драматургом

Учиться. Не только мной замечено, насколько более профессиональными являются пьесы учеников драматурга Николая Коляды. Невозможно написать качественный текст, ни разу не побывав в театре, не прочитав ни одной современной пьесы. Если кто-то уверяет обратное, то это очередное создание мифа о появлении гения из ниоткуда. С другой стороны, некоторым достаточно хорошо знать кинематограф, чтобы написать свою историю. Часто хорошие пьесы пишут актеры и актрисы, сценаристы и журналисты.

Ридер и не только. Живопись и современный театр Ильмира – кандидат филологических наук, автор критических и научных статей, участник конференций. Редактирует сценарии, основная деятельность связана с современным искусством. Ильмира – кандидат филологических наук, автор критических и научных статей, участник конференций. Редактирует сценарии, основная деятельность связана с современным искусством. "В этой области я выступаю уже как художница, делаю свой живописный проект. И читать люблю книги об искусстве и художниках. Из недавно прочитанного, например: "Карта и территория" Мишеля Уэльбека. А хобби у меня нет, на него не остается времени".



