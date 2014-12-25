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Мэр Москвы

25 декабря 2014, 17:05

Власти города одобрили план развития перспективной территории МГУ

проекты ГЗК кампусы Сергей Собянин МГУ им.Ломоносова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сергей Собянин на заседании Градостроительно-земельной комиссии одобрил проект планировки перспективной территории МГУ имени М.В. Ломоносова

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, проект планировки предполагает сокращение будущей застройки на территории университета с 3,8 до 2,7 миллиона квадратных метров, при этом из них 1,45 миллиона квадратных метров - это существующие и строящиеся объекты и 1,25 миллиона квадратных метров - новое строительство.

На территории МГУ планируют возвести университетский кампус, который включит в себя научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты. Кроме того, построят жилые дома, две школы и блок начальных классов на 1850 мест, пять детских садов на 825 мест, торгово-бытовой комплекс и паркинги. Здесь будут проживать почти 20 тысячи человек (в том числе 5 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей в общежитиях). Внутри территории создадут сеть пешеходных, велосипедных и автомобильных дорог и организуют движение наземного общественного транспорта.

Вблизи кампуса откроют новые станции Калининско-Солнцевской линии:"Ломоносовский проспект", "Раменки" и "Мичуринский проспект") и Третьего пересадочного контура: "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".

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В рамках проекта также будут благоустроены существующие парки и созданы новые озелененные территории площадью около 20 гектаров. Кроме того, здесь проведут экологическую реабилитацию, которая включит в себя вывоз мусора, восстановление почвенного слоя и ликвидацию временных и заброшенных строений.

Как отмечают в пресс-службе сейчас центральная часть перспективной территории МГУ состоит из неблагоустроенных земельных участков, в основном занятых некапитальными гаражами, складами, времянками и другими подобными объектами.

Решение об утверждении проекта планировки перспективной территории МГУ будет принято после проведения публичных слушаний.

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