Абхазская диаспора переедет в павильон "Химия" на ВДНХ

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ВДНХ в ближайшее время передаст Абхазии павильон №6 "Химия", рассказал M24.ru торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Республика уже разрабатывает концепцию развития павильона - там расположатся помещения для абхазской диаспоры, выставочные залы, национальные кафе с абхазскими винами и воскресная школа.для детей. Генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко подтвердил M24.ru, что на ВДНХ появится павильон "Абхазия" - республика займет павильон №6.

Павильон находится на площади фонтана "Дружба народов", по соседству с павильоном №10, который будет занимать Молдавия. Павильон будет отреставрирован за средства Абхазии. "Договор аренды на подписании в Росимуществе, срок начала работ уточняется", - отметил Погребенко.

По его словам, по аналогии с другими республиками, Абхазии после подписания договора аренды будет предложено разработать концепцию, исключающую ориентацию на розничную торговлю в павильоне. Он уточнил, что основной частью должна стать музейно-выставочная экспозиция, посвященная культуре, традициям и достижениям Абхазии в различных сферах народного хозяйства. Также в павильоне разместится небольшое кафе национальной кухни, в котором представят абхазские вина.

Руководитель ВДНХ уточнил, что сейчас этот павильон носит название "Химия", а изначально при постройке назывался "Литовская ССР". Здание было построено в 1954 году и является памятником архитектуры. 10-й павильон, в котором должна расположиться экспозиция от Молдавии, был построен в 1954 году и изначально был предоставлен Молдавской ССР. После того, как выставки на ВДНХ в 1963 году перешли на отраслевой принцип, павильон переименовали в "Стандарты СССР".

Напомним, что правительство РФ еще в 2010 году одобрило проект соглашения для выделения Абхазии здания на ВДНХ, а также земельного участка, для торгово-выставочных целей. Предполагалось, что Абхазия получит павильон в аренду на 50 лет за 1 рубль в год.

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц подтвердил M24.ru, что павильон передается фонду "Международный культурно-деловой центр республики Абхазия" в аренду на 49 лет на условиях 1 рубль за квадратный метр в год по межправительственным соглашениям об обмене торгово-выставочными центрами. Площадь помещений составляет около 1 тысячи кв. метров.

Сейчас проводится обследование павильона и создается концепция его реконструкции. "Со дня на день мы должны получить от администрации ВДНХ акт приемки-передачи здания, после этого мы сможем оценить объем необходимых вложений в реконструкцию павильона", - заявил Барциц.

По его словам, концепция реконструкции еще не разработана, однако уже известно, что в павильоне будут предусмотрены небольшие торговые площади, площадка для экспозиций и деловых переговоров, кафе и помещения для столичной Абхазской диаспоры. "В целом мы предполагаем, что это будут залы-трансформеры, чтобы они выполняли максимум функций: выставочные площадки, залы для культурных мероприятий, для торговли", - рассказал Барциц.

Помимо выставок и мероприятий, в павильоне будет выделено место для воскресной школы, в которой дети абхазской диаспоры смогут изучать родной язык, обучаться танцам и национальным видам искусств, добавил Барциц.

Он рассказал, что планируется также использовать и пространство перед павильоном. "Мы хотим проводить там культурные мероприятия, показательные выступления и дегустации, в том числе это позволит привлечь посетителей и в сам павильон", - пояснил Олег Барциц.

Вице-президент "Союза архитекторов России" Максим Перов полагает, что павильон "Химия" можно будет использовать для организации национальной экспозиции. "Основное погружение в атмосферу, правда, можно будет организовать внутри павильона, поскольку фасад памятника архитектуры никто трогать не разрешит", - отметил Перов. По его словам, в целом павильон оформлен в стиле неоклассики, имеет достаточно строгий академический вид и вполне может подойти для нового назначения.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Москве 69,79% акций ГАО "ВВЦ", которые ранее принадлежали Росимуществу. В мае этого года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина выставке вернули историческое название - ВДНХ. Сейчас Москва занимается подготовкой ВДНХ к 75-летию. Кроме того, пересматривается концепция развития национальных павильонов ВДНХ. От своего павильона отказались Украина и Узбекистан, зато появятся новые республиканские павильоны - Абхазии и Молдовы. Недавно также правительства России и Азербайджана подписали соглашение, согласно которому Азербайджан получит павильон ВДНХ "Атомная энергия" в аренду на 50 лет.

Марина Курганская, Дарья Миронова