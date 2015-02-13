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13 февраля, 14:51

Железнодорожный переезд в Кокошкине реконструируют в начале 2016 года

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Определен подрядчик на реконструкцию железнодорожного переезда на 33-м километре Киевского направления МЖД в Новой Москве. Победившая в открытом конкурсе компания "СУ-155" должна завершить работы через 11 месяцев, сообщает департамент по конкурентной политике.

После завершения строительства путепровод обеспечиn транспортные связи между Минским, Боровским, Калужским и Киевским шоссе. Он также соединит улицы Дачная и Горького.

Кроме того, там появятся дополнительные перекрестки, пять терминалов для оплаты грузового транспорта, двухсторонний тротуар и пешеходные переходы.

Новые ж/д переезды и путепроводы

Ранее сообщалось, что в поселении Кокошкино построят путепровод через железную дорогу на расстоянии 1,5 километра от существующего.

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"До 2017 года в столице планируется построить 7 автомобильных путепроводов на пересечении железнодорожных путей и автомобильных дорог. Работы запланированы в рамках совместного проекта правительства Москвы и ОАО "РЖД" по развитию инфраструктуры железнодорожных перевозок", - сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Напомним, в 2016 году путепроводы построят на станциях Переделкино, Щербинка, Крекшино, Нижние Котлы, Сходненский тупик, на Южнопортовой улице и Северянинском проезде.

О компании

"СУ-155" - российская строительная и девелоперская компания. Она осуществляет деятельность в области промышленности строительных и нерудных материалов, машиностроения, инвестиций в землю, в инженерную и коммунальную инфраструктуру.

По данным на начало 2013 года, группа компаний "СУ-155" ведет проекты в 54 городах России, а также в странах СНГ и Европе. В составе группы компаний более 100 компаний - предприятия строительных материалов, подрядно-строительные организации, предприятия по добыче нерудных полезных ископаемых и машиностроительные заводы.

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