Вуди Аллен впервые снимет сериал

Фото: imdb.com

Режиссер Вуди Аллен впервые в своей карьере снимет сериал. Пока безымянное шоу будут показывать на сервисе Amazon.

Предполагается, что у сериала будут часовые эпизоды, при подготовке каждого из которых Аллен сам выступит и в роли сценариста, и в роли режиссера, сообщает Entertainment Weekly.

"Я не знаю, как меня в это втянули. У меня нет никаких идей и я не знаю, с чего начать", - заявил режиссер.

Вуди Аллен - американский режиссер, продюсер, обладатель четырех премий "Оскар". Американские киноакадемики вручили ему награды за работу над фильмами "Полночь в Париже" ("Лучший сценарий"), "Ханна и ее сестры" ("Лучший сценарий"), "Энни Холл" ("Лучший режиссер", "Лучший сценарий").

В послужном списке 79-летнего Аллена также числятся такие картины, как "Вики Кристина Барселона", "Сенсация", "Матч Поинт". Его прошлым фильмом стала "Магия лунного света" с Колином Фертом и Эммой Стоун, лента вышла в прокат в 2014 году.