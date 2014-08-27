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Продукты

27 августа 2014, 00:01

ФАС может снизить ввозные пошлины на свежую рыбу в случае ее дефицита

продукты рыба санкции семга лосось Федеральная антимонопольная служба ввозные пошлины ФАС России

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может снизить ставки ввозных таможенных пошлин на санкционные товары, если их в России останется критически мало. Как рассказала M24.ru начальник управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС РФ Анна Мирочиненко, теоретически нехватка в стране может наблюдаться охлажденной рыбы: семги и лосося. Пошлины снизятся для стран, которые не попали в "черный список". По данным аналитиков, рыбу теперь будут ввозить из стран Латинской Америки и Фарерских островов.

"Если в России возникнет критическая нехватка товаров, в отношении которых введены ограничения по ввозу, Федеральная антимонопольная служба вправе выйти с инициативой по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на эти товары. Это могут быть товары, доля импорта которых была существенна, и поэтому невозможно в короткие сроки нарастить объем их производства. Как правило, такие предложения готовятся на основании обращений компаний. Пока в ФАС России подобных обращений не поступало", - сказала Мирочиненко.

Однако затраты на логистику после санкций у ряда компаний повысились. "В некоторых случаях переориентация импортных поставок из других стран-поставщиков может сопровождаться удорожанием логистических затрат", - сказала Мирочиненко.

"В теории нехватка может коснуться, в первую очередь, охлажденной рыбы – семги и лосося", - сказала она.

Несмотря на то, что пока бизнес в ФАС не обращался, ведомство уже разработало план мероприятий по применению отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности России, в том числе и в случае критической нехватки каких-либо товаров.

Сегодня, согласно единому тарифу Таможенного союза Российской Федерации, Беларуси и Казахстана, ставка ввозной таможенной пошлины для живого лосося и семги составляет 10% от таможенной стоимости, для охлажденных - 8,6%, свежего или охлажденного филе - 8,3%. До введения санкций большинство компаний закупали семгу и лосось в Норвегии. Однако руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что вместо норвежской рыбы на прилавках может появиться семга и форель из Мурманска, Дальнего Востока и Сибири, а на смену европейским и североамериканским импортерам придут компании из Латинской Америки и Африки. Рыбу, в частности, скорее всего, будут закупать в Аргентине, Чили и на Фарерских островах, что находятся между Шотландией и Исландией. Теоретически снижение пошлин позволит сдержать рост цен. Недавно появилась информация о том, что Фарерские острова взвинтили цену на красную рыбу на 60%.

Алексей Немерюк также заявлял, что охлажденная рыба на прилавках московских магазинов уже заканчивается.

Напомним, с 7 августа в России введен запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Меры распространяются на говядину, свинину, рыбу, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Ограничение вводится сроком на год. Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей. В то же время Азербайджан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Турция, Иран, Сербия, Марокко, Египет, а также страны Латинской Америки - последние заявляли о готовности увеличить свои поставки продуктов в Россию.


Наталья Савельева

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