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Экономика

27 марта 2014, 16:51

Цены на крымское вино могут снизиться - эксперт

продукты магазины вино Крым торговые сети

Торговые сети столицы могут поддержать крымские вина

Правительства Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга просят крупнейшие торговые сети поддержать крымских виноделов, например, выделить им отдельные полки в магазинах ритейлеров и организовать дегустацию их продукции.

Возможность попасть на полки торговых сетей и затраты на продвижение достигают 30-37% от стоимости поставляемого вина, рассказал в эфире радио "Москва FM" генеральный директор группы компаний "Легенда Крыма" Михаил Штырлин.

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"Украинский рынок для крымских вин закрывается, а российский еще не открыт. Таможенные барьеры, вроде бы, сняты, но как импортировать вино или доставлять его из Крыма в Россию – пока не знает никто. Необходимо получить федеральные марки, а это требует значительного количества времени", - сказал он.

Возможно, со временем доставлять продукцию крымских виноделов станет проще и цены на нее снизятся, но переходный период займет 3-4 месяца, отметил эксперт.

Что касается подделок крымских вин, то здесь Штырлин не видит проблем и поводов для беспокойства. "Я бы не преувеличивал опасность недобросовестных производителей. Они все-таки подделывают более крепкие напитки, а не вино. Я думаю, поток некачественных вин никак не коснется крымской алкогольной продукции", - сказал он.

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