Полки с отечественными продуктами могут появиться в сетевых магазинах

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Министерство сельского хозяйства России предлагает обязать торговые сети выделять долю на своих полках для отечественных сельхозпроизводителей, сообщили M24.ru в пресс-службе министерства.

Такие предложения о внесении изменений в торговое законодательство уже готовятся.

Они необходимы для поддержания справедливых цен и облегчения доступа отечественной сельхозпродукции на полки магазинов, отдельные регионы предлагают установить доли отечественных продуктов на полках торговых сетей, добавили в Минсельхозе.

Руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов сообщил M24.ru, что торговые сети и сейчас заинтересованы в работе с отечественными поставщиками.

"Все, кто может обеспечить объемы, надлежащее качество и доступные цены, они уже присутствуют на полках", - добавил Русанов.

По словам представителя торговой сети, есть множество причин, по которым отечественные товары не могут попасть в торговую сеть, в том числе - проверки Роспотребнадзора, санэпидемстанции, прокуратуры на соблюдении всех норм.

"Вопрос в том, готовы ли производители обеспечивать необходимые объемы и необходимое качество, а также доступные цены, - отметил Русанов. - Сегодня они поставляют продукты должного объема, а завтра продукты могут кончатся". Одной из проблем он называет то, что в декабре-январе заканчиваются запасы отечественного урожая.

Ранее, в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий крупным сетевым магазинам брать плату с поставщиков за доступ на полки. То есть в договоре будет фиксироваться только стоимость самого товара без дополнительных сборов. Кроме того, ограничивается суммарный объем всех выплат поставщика ритейлеру.

Напомним, на прошлой неделе завод "Очаково" открыл новую линию по производству сока на комбинате. По словам Сергея Собянина, запуск новой производственной линии в городе - доказательство привлекательности Москвы для размещения новых производств. Кроме того, это вносит свой вклад в решение задачи импортозамещения.

Анатолий Федотов