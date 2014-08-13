На фестивале варенья отпразднуют Медовый Спас

Фото: m24.ru / Александр Авилов

В четверг, 14 августа, в столице будут широкого отмечать самый сладкий православный праздник - Медовый Спас. Выступления детских коллективов, цирковое шоу и кулинарные мастер-классы ждут москвичей и гостей города на Ореховом бульваре.

Концерт, в котором примут участие циркачи и танцоры, начнется в 15.00. Для самых маленьких посетителей Медового Спаса организуют аттракционы и мастерскую аквагрима. А еще гости фестиваля смогут научиться работать с гончарным кругом, делать фенечки и открытки.

В столице открылся фестиваль "Московское варенье"

Праздник пройдет в рамках фестиваля "Московское варенье" - на Ореховом бульваре находится одна из его площадок, "Медовый луг". Так что на Медовом Спасе удастся приобрести, попробовать и даже самостоятельно сварить варенье.

Гостей ждет сладкое угощение из крымских фруктов, каштанов, имбиря, баклажана, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых корок, одуванчиков, сосновых шишек, оливок, белой черешни, черноплодного тута, тыквы, арбузных корок, грецкого ореха и даже из зеленых помидоров.

Медовый Спас - народный и православный праздник, который отмечается в первый день Успенского поста, 14 августа по новому стилю. На Руси в этот день начинали сбор меда и его освящение.

Медовый Спас - народный и православный праздник, который отмечается в первый день Успенского поста, 14 августа по новому стилю. На Руси в этот день начинали сбор меда и его освящение.

Фестиваль "Московское варенье" проходит в 19 столичных площадках с 8 по 17 августа. В сладком событии принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи кафе. На фестивале представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Как ранее сообщал M24.ru, ожидается, что "Мосваренье" посетят около 2,5 миллионов человек.

Площадки мероприятия располагаются по адресам:

на Арбате,

на Площади Революции,

в Новопушкинском сквере,

в Климентовском переулке,

на Крымской набережной возле "Музеона",

в Камергерском переулке,

на Тверской площади

на Манежной площади

Ленинградский проспект, владение 62,

Проспект Мира, дом 119,

Семеновская площадь, владение 4,

улица Белореченская, дом 2,

Ореховый бульвар, дом 14,

улица Профсоюзная, дом 41,

улица генерала Ермолова, дом 4,

улица Сходненская, дом 56,

площадь Юности (Зеленоград),

Сиреневый бульвар, владение 1,

поселок Московский, микрорайон 1, дом 49 Площадки мероприятия располагаются по адресам:



Расписание фестиваля можно найти здесь.