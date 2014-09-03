На столичном рынке обнаружены запрещенные продукты из Европы

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Инспекторы Россельхознадзора нашли на одном из столичных рынков продукты из Европы, запрещенные к ввозу в Россию, передает пресс-служба ведомства.

Так, на некоторых торговых точках были найдены овощи и фрукты из Греции, Польши и Испании. ИТАР-ТАСС отмечает, что промаркирована продукция была после введения санкций. Каким образом товар попал в Россию, выясняют правоохранительные органы.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.

Позже из списка исключили БАДы и витамины, в том числе и спортивное питание.

Перечень запрещенных продуктов:

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

Свинина свежая, охлажденная или замороженная

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

Молоко и молочная продукция

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Фрукты и орехи

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров

Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров)