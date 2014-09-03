На столичном рынке обнаружены запрещенные продукты из Европы

Фото: ИТАР-ТАСС
Инспекторы Россельхознадзора нашли на одном из столичных рынков продукты из Европы, запрещенные к ввозу в Россию, передает пресс-служба ведомства.
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Так, на некоторых торговых точках были найдены овощи и фрукты из Греции, Польши и Испании. ИТАР-ТАСС отмечает, что промаркирована продукция была после введения санкций. Каким образом товар попал в Россию, выясняют правоохранительные органы.
Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.
В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.
Позже из списка исключили БАДы и витамины, в том числе и спортивное питание.
Перечень запрещенных продуктов: