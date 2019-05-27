Москва 24 покажет, каким будет новое выставочное пространство на Крымском Валу

Фото: Москва 24/Алексей Субботин
29 мая в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию нового выставочного пространства Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу.
На пресс-конференции выступят:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
- генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева;
- арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская;
- директор Московского музея дизайна Александра Санькова;
- президент Московской биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.
Смотрите трансляцию 29 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.