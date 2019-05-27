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Москва 24

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Культура

27 мая, 12:45

Москва 24 покажет, каким будет новое выставочное пространство на Крымском Валу

пресс-конференция культура

Фото: Москва 24/Алексей Субботин

29 мая в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию нового выставочного пространства Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу.

На пресс-конференции выступят:

  • генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
  • генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева;
  • арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская;
  • директор Московского музея дизайна Александра Санькова;
  • президент Московской биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Смотрите трансляцию 29 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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