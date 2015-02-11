Эротическая драма "Пятьдесят оттенков серого" вышла в прокат

Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого". Фото: imdb.com

Сегодня в российский прокат вышла картина "Пятьдесят оттенков серого", снятая по мотивам нашумевшего произведения британской писательницы Э. Л. Джеймс.

Лента рассказывает о студентке Анастейше, которая отправляется на интервью с молодым миллиардером Кристианом Греем вместо заболевшей подруги. Между героями завязываются отношения, и девушка узнает о скрытых сексуальных фантазиях Грея.

Главные роли в картине исполнили манекенщик Джейми Дорнан ("Мария-Антуанетта") и Дакота Джонсон ("социальная сеть", "Мачо и ботан"). Режиссером ленты стала автор биографической картины "Стать Джоном Ленноном" Сем Тейлор-Джонсон. Заглавной композицией фильма стал трек Бейонсе Crazy in Love, который певица переработала специально для ленты.

Недавно стало известно, что у фильма выйдут два сиквела на оставшиеся книги трилогии ("На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы").

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