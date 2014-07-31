Апогей жары наступит в пятницу - метеоролог

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Жители северо-западных районов Подмосковья и Зеленограда продолжают жаловаться на смог. Причиной тому стали торфяные пожары в Тверской области, которые не утихают уже неделю. О том, насколько горение торфяников опасно для столичного региона, корреспонденту M24.ru рассказали специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец и сопредседатель совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин.

Прохлада близко

- Учитывая пожары в Тверской области, насколько пожароопасна обстановка в столичном регионе?

- По оценкам МЧС, сейчас пятый, самый высокий уровень пожароопасности, но не нужно путать с метеорологическим "красным" уровнем. Он подразумевает экстремальные значения, а у нас все-таки температуры не рекордные и даже не аномальные - превышение составляет 5-7 градусов.

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- А что касается осадков?

- Осадков не будет ни сегодня, ни завтра - солнечно, жарко. Вероятность небольших локальных дождей возможна в выходные, но это, опять же, имеет локальный характер. Столбики термометров все равно будут превышать 30-градусный рубеж. На следующей неделе тенденция пойдет на спад жары. Северо-восточный ветер принесет более свежий воздух, будет 25-30 градусов. А завтрашний день будет самым жарким - пятница практически станет апогеем жары. И завтра местами возможен даже температурный максимум.

Дело пахнет торфяником

В то же время некоторые эксперты делают не столь оптимистичные прогнозы относительно возможных пожаров и смога в столичном регионе. Так, сопредседатель совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин рассказал корреспонденту M24.ru, почему остается вероятность смога в Москве и области.

- Скажите, грозят ли Москве и области торфяные пожары?

- Судя по всему, да. С каждым разом раскрывается что-нибудь новенькое, в том числе процессы глубинного горения торфа, которые позволяют сохраняться очагам, несмотря на затопление. То есть за счет того, что торф горит, смолы выходят на поверхность, образуя корку, которая препятствует проникновению воды к очагу именно торфяного глубокого пожара.

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- И как в таком случае тушить?

- Это новое явление, которое не так давно обнаружили, и с ним что-то надо придумывать. Скажем так, внимательнее относиться к каждому очагу. Можно окружить водой, но стоит понимать, что он еще и тлеет. Тем более, если это корка, разбивать сапогами ее не рекомендуется.

Сотрудники МЧС наблюдают за торфяниками с земли и с воздуха

Между тем, в комитете лесного хозяйства утверждают, что ситуация с торфяными пожарами в московском регионе пока не является угрожающей: в области произошло только 19 незначительных возгораний. Предотвратить более серьезные последствия помогло обводнение торфяников, а также авиационное и наземное патрулирования в подмосковных лесах.





Не наступать на те же грабли

- В целом, может ли повториться ситуация 2010 года?

- Это зависит от того, как у нас будет с антициклоном. Над Москвой будет все хуже, потому что леса притягивают дожди, а в Москве лесов маловато. И чем сильнее застраивается Московская область, тем меньше вероятность того, что над ней будут дожди.