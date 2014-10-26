Площадь пожара в Солянском проезде составила 200 квадратных метров

Улица Солянка была перекрыта в воскресенье, 26 октября, для проезда автотранспорта из-за пожара, вспыхнувшего на крыше здания в Солянском проезде, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД МВД России. В настоящее время огонь, который распространился на площади в 200 квадратных метров, уже потушен.
Проехать по Солянке нельзя было от площади Яузские ворота. Движение общественного транспорта в районе ЧП также временно ограничивали.
Пожар вспыхнул на крыше административного здания по адресу Солянский проезд, дом 2, строение 1 около 11.00. Строение в настоящее время находится на реконструкции, так что эвакуация не потребовалась.
"Это здание старой постройки, с деревянными перекрытиями. Так что пожару сразу был присвоен повышенный ранг сложности. Основные усилия спасателей сосредоточены на том, чтобы не дать огню распространиться на третий этаж, а также на рядом стоящее здание", - рассказал телеканалу "Москва 24" первый заместитель по государственной противопожарной службе начальника ГУ МЧС России по Москве Александр Гаврилов.
Пожар был присвоен второй ранг сложности. Огонь тушили 94 спасателя и 28 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
На борьбу с огнем у спасателей ушло несколько часов. В 13.30 пожар был локализован, в 14.38 минут - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
