Пожар на складе текстиля на Очаковском шоссе потушен

Пожар в цехе по производству тканей на Очаковском шоссе потушен

Пожар на складе на Очаковском шоссе ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 1.41. Площадь пожара возрастала и вскоре увеличилась до 400 кв.м.

На втором этаже здания происходило горение текстильной продукции. Произошло частичное обрушение кровли на площади 200 кв. м. Под утро пожар был ликвидирован.

В тушении пожара и ликвидации его последствий принимали участие 143 человека, 38 единиц техники, в том числе от МЧС 104 человека личного состава, 28 единиц техники.