21 ноября 2013, 11:29

Происшествия

Свыше 180 человек эвакуировали из-за пожара в детсаду на юге Москвы

Более 180 человек, в том числе 158 детей, было эвакуировано из-за пожара в детском саду, сообщил M24.ru сотрудник пресс-службы столичного управления МЧС России.

По его словам, возгорание площадью 1 квадратный метр возникло в подвале детского сада в Третьем Дорожном проезде из-за короткого замыкания.

Пожарные прибыли на место в 10.40, через шесть минут после поступления сигнала. В 10.49 возгорание было потушено.

В настоящее время ведется проветривание помещения. После 13.00 дети и персонал вернутся в здание детского сада.

