На востоке столицы сгорел шиномонтаж

В ночь на 8 августа на востоке Москвы сгорел шиномонтаж

Минувшей ночью на востоке Москвы сгорел шиномонтаж. О пожаре на улице Ибрагимова в экстренные службы сообщили сразу несколько человек.

По словам очевидцев, сначала огонь появился рядом с постройкой, в которой разместилась автомастерская. Пламя в считанные минуты охватило строение и вскоре из-за высокой температуры загорелся склад с покрышками.

Как сообщает телеканал "Москва 24", на место происшествия прибыли 5 расчетов спасателей. Из-за сильного задымления и пламени подобраться к очагу возгорания было крайне сложно. К тому же очевидцы утверждали, что внутри мастерской находятся баллоны с газом, которые могли взорваться в любой момент. Поэтому пожарные подавали воду и пену из укрытия.

Уточняется, чтобы полностью ликвидировать пожар спасателям понадобился час.

Также отмечается, что в результате этого ЧП пострадавших нет, а причину возгорания назовут следователи после проведения всех экспертиз.