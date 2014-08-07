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Город

07 августа 2014, 20:57

Все лесопарки Москвы проверят в связи с пожарной безопасностью

пожары парки Петр Бирюков леса жаркая погода

Фото: M24.ru

В Москве усилят противопожарные меры в связи с жарой. Так, заммэра столицы Петр Бирюков дал поручение проверить все городские лесопарки на предмет пожарной безопасности, сообщает "Интерфакс".

"Особенно лесопарковые территории департамента культуры, вплоть до закрытия. Здоровье населения нам дороже всевозможного имиджевого или какого-то другого проекта", - отметил Петр Бирюков. По его словам, префектуры Юго-Восточного, Восточного и Южного округов столицы проводят недостаточные противопожарные мероприятия.

Петр Бирюков также поручил выставить расчеты поливомоечной техники вдоль лесных массивов города. Заммэра добавил, что необходимо принять срочные меры по устранению избытка мусора, а также не допускать сжигания опавшей листвы.

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"Категорический запрет на сжигание бытового мусора, сжигания листвы. Листва и сухостой травы должны ежедневно убираться. Я прошу административную инспекцию, жилинспекцию вместе с главами районов принять на особый контроль работы по удалению листвы. За последние дни листва обильно сыпется, газоны превратились в сухостой травы - это очень пожароопасно. Поэтому ежедневная работа не требует никаких других отлагательств", - подчеркнул он, добавив, что работа по покосу травы должна быть проведена в течение двух дней.

Кроме того, в местах массового пребывания населения будет усилено патрулирование, а два раза в сутки город будет патрулировать вертолет.

В течение последних двух недель в Москве стоит жаркая погода, которая чревата возникновением стихийных пожаров. Так, 3 августа в Кузьминском парке, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание. Огонь охватил 600 квадратных метров территории парка.

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