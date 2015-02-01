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В Новой Москве потушили пожар на автомойке. Площадь возгорания составила 300 кв. м, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Уточняется, что в 18.56 загорелись строительные конструкции в двухэтажном здании, расположенном по адресу: 21 км Калужском шоссе в районе поворота на деревню Мамыри. В 20.12 пожар был локализован, а в 20.25 полностью ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал, однако обрушилась часть строительных конструкций на площади 200 кв. м.