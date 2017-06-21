На территории района Некрасовка планируют построить 19 детских садов и 13 школ

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Столичные власти разработали проект застройки северной части района Некрасовка. Об этом говорится в документации Москомархитектуры. На территории района планируют построить новые школы и детские сады, спортивные объекты и отделения полиции, пожарное депо и храм.

В северной части Некрасовки на территории Люберецких полей построят более трех миллионов квадратных метров жилых домов, 19 детских садов на 5150 мест и 13 школ на 12550 мест, две поликлиники на 1500 посещений в смену, дом творчества для детей и молодежи, спортивные объекты, пожарное депо на десять машин, два отделения полиции, две автозаправки, гаражи на почти 15 тысяч машино-мест и храм на 500 прихожан.

Кроме того, на территории планируется строительство участка магистрали "Москва – Ногинск – Казань", организация сети велодорожек и строительство путей для "Кольцевого трамвая Московской области" с тремя остановками. Также предполагается строительство участков улиц Недорубова, Покровская, Сочинская, Рождественская, Марасьева и Вертолетчиков с четырьмя пешеходными переходами.

В пресс-службе Москомархитектуры пояснили m24.ru, что сроки начала застройки пока не определены.

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