Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 17:15

Через Единую медицинскую систему к врачу записались более 20 млн раз

поликлиники электронная запись ЕМИАС

Фото: ИТАР-ТАСС

На 1 июля 2013 года зафиксировано более 20 миллионов записей к врачу через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). С начала марта рост составил более 7,5 миллиона записей.

На данный момент в системе зарегистрировано 4,3 миллиона человек, таким образом, системой электронной записи к врачу пользуется каждый третий.

При этом с 1 марта количество записей через портал госуслуг выросло в 2,6 раза - с 308 848 до 826 042, а с помощью мобильного приложения в 3 раза - с 8970 до 27 583 записей, сообщает пресс-служба ЕМИАС.

Ранее M24.ru сообщал, что в Москве в рамках внедрения ЕМИАС начинается тестирование подсистемы "электронный рецепт", которая упростит выписку лекарств для льготных категорий граждан и организует учет их отпуска. С помощью этого сервиса врачи смогут определять наличие лекарств в аптеках, прикрепленных к поликлинике, изучать подробные аннотации к медикаментам и, как следствие, регулировать закупки.

ЕМИАС была создана с целью повышения качества и доступности медицинских услуг госучреждений здравоохранения. Проект реализуется в рамках программы правительства Москвы "Информационный город". В настоящее время к нему подключены 557 учреждений здравоохранения – все государственные поликлиники столицы, а также более десятка медицинских учреждений пилотной зоны внедрения: диспансеры, консультации, диагностические центры.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать