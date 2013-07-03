Через Единую медицинскую систему к врачу записались более 20 млн раз

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На 1 июля 2013 года зафиксировано более 20 миллионов записей к врачу через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). С начала марта рост составил более 7,5 миллиона записей.

На данный момент в системе зарегистрировано 4,3 миллиона человек, таким образом, системой электронной записи к врачу пользуется каждый третий.

При этом с 1 марта количество записей через портал госуслуг выросло в 2,6 раза - с 308 848 до 826 042, а с помощью мобильного приложения в 3 раза - с 8970 до 27 583 записей, сообщает пресс-служба ЕМИАС.

Ранее M24.ru сообщал, что в Москве в рамках внедрения ЕМИАС начинается тестирование подсистемы "электронный рецепт", которая упростит выписку лекарств для льготных категорий граждан и организует учет их отпуска. С помощью этого сервиса врачи смогут определять наличие лекарств в аптеках, прикрепленных к поликлинике, изучать подробные аннотации к медикаментам и, как следствие, регулировать закупки.

ЕМИАС была создана с целью повышения качества и доступности медицинских услуг госучреждений здравоохранения. Проект реализуется в рамках программы правительства Москвы "Информационный город". В настоящее время к нему подключены 557 учреждений здравоохранения – все государственные поликлиники столицы, а также более десятка медицинских учреждений пилотной зоны внедрения: диспансеры, консультации, диагностические центры.