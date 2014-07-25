Злоумышленники похитили 44 миллиона рублей из квартиры в СЗАО

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Неизвестные ограбили квартиру безработной женщины в районе Строгино на северо-западе Москвы. Как заявила потерпевшая, из ее квартиры воры похитили около 44 миллионов рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Безработная молодая женщина, проживающая на улице Маршала Катукова, заявила в полицию накануне днем о краже сейфа из квартиры. Установлено, что воры взломали входную дверь и похитили сейф с деньгами", - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".