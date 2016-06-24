24 июня 2016, 13:37

Происшествия

Суд рассмотрит дело о нелегальном использовании товарных знаков

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в незаконном использовании не принадлежащих им товарных знаков, сообщает пресс-служба московского управления МВД.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые изготавливали фальшивые картриджи для лазерных принтеров, которые продавали под видом оригиналов. Процесс производства полностью контролировался главой компании, который закупал сырье, полиграфическую продукцию с поддельной маркировкой известных фирм и продавал изготовленные картриджи.

Помимо этого, сотрудники МВД определили и других людей, причастных к организации производства. Материальный ущерб, доставленный пострадавшим людям и компаниям в общей сумме составил свыше 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" и "Мошенничество", оно направлено в столичный Гагаринский районный суд.

Ссылки по теме


полиция мошенничество подделки криминал следствие уголовные дела суды товарные знаки материальный ущерб преступные группы

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

