Суд рассмотрит дело о нелегальном использовании товарных знаков

Столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в незаконном использовании не принадлежащих им товарных знаков, сообщает пресс-служба московского управления МВД.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые изготавливали фальшивые картриджи для лазерных принтеров, которые продавали под видом оригиналов. Процесс производства полностью контролировался главой компании, который закупал сырье, полиграфическую продукцию с поддельной маркировкой известных фирм и продавал изготовленные картриджи.

Помимо этого, сотрудники МВД определили и других людей, причастных к организации производства. Материальный ущерб, доставленный пострадавшим людям и компаниям в общей сумме составил свыше 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" и "Мошенничество", оно направлено в столичный Гагаринский районный суд.