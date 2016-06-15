Псевдосантехники ограбили 93-летнего пенсионера

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На юго-западе Москвы полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в ограблении 93-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Пенсионер обратился в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением о грабеже 11 апреля. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру позвонили двое неизвестных. Один из них представился сантехником и сообщил, что на время должен перекрыть в квартире пенсионера на Ломоносовском проспекте горячую воду.

Когда пожилой мужчина открыл дверь, псевдосантехники напали на него, избили, обыскали помещение и похитили 50 тысяч рублей, после чего скрылись.

Подозреваемых удалось задержать на улице Строителей. Ими оказались двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа: 29-летний молодой человек, ранее судимый за аналогичное преступление, и 36-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, несколько дней назад столичная полиция задержала профессионального боксера – уроженца Центральной Азии и двоих его земляков. Они подозреваются в хищении документов и 300 тысяч рублей.

По версии следствия, злоумышленники в районе Капотня напали на 25-летнего водителя, которого предположительно боксер ударил кулаком по голове. Соучастники выхватили портфель и скрылись с места происшествия на автомобиле.