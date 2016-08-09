Задержаны угонщики каршеринговой машины "Делимобиль"

Клиенты каршеринговой компании угнали арендованный автомобиль

Полицейские задержали "по горячим следам" угонщиков каршеринговой машины "Делимобиль", передает телеканал "Москва 24".

Поймать злоумышленников удалось, когда те пытались продать машину на запчасти. Сотрудники компании "Делимобиль" обзванивали автосервисы в поисках запчастей и случайно наткнулись на похитителей. Для задержания преступников привлекли полицейских.

"Мы приехали непосредственно на саму сделку, в ходе которой человек пытался продать двери и капот. Мы договорились, что если двери будут нашими, подать условный сигнал. Сигнал был, и оперативники сразу подъехали и арестовали этих людей", – рассказал советник президента компании "Делимобиль" Вячеслав Салев.

Сейчас все причастные к преступлению задержаны, им грозит до семи лет тюремного заключения.

По словам президента компании "Делимобиль" Винченцо Трани, каршеринговые автомобили угоняют во всем мире, однако в Москве это первый случай.

"Такие ситуации до этого у нас не происходили, но полиция очень быстро среагировала. Я даже не ожидал, и это еще раз доказывает, что это правильное место где можно заниматься бизнесом", – сказал он.

По мнению экспертов, угон каршеринговых автомобилей не имеет никакого смысла. Такие машины оснащены специальной системой слежения и датчиками взлома. К тому же, угонщиками оказались дилетанты. Они забыли снять специальные крепления для дверей, а мешающую электропроводку попросту срезали, вместо того, чтобы аккуратно выдернуть или снять штекер.

Как правильно пользоваться каршерингом

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату.

В настоящее время операторами каршеринга в столице являются компании YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", а до конца августа к ним присоединится пятый оператор – BelkaCar.

За девять месяцев на машинах каршеринга в Москве было совершено более 500 тысяч поездок. Среднее время поездки 37 минут, в день один автомобиль используют порядка пяти человек. Всего в системе каршеринга зарегистрировано около 160 тысяч человек.