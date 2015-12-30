В первые дни января в Москву придут 20-градусные морозы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Москве после Нового года ожидается серьезное похолодание, сообщила m24.ru введущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, уже 1 января температура опустится до -11... -13 градусов, а в ночь на 2 января надо готовиться к 20-градусным морозам. Морозная погода сохранится в Москве и Подмосковье до Рождества.

"Сейчас температура укладывается в рамки нормы, а с приходом Нового года надо рассчитывать на усиление морозов, – рассказала Елена Волосюк. – В новогоднюю ночь мы обещаем понижение температуры до -15... -13 градусов. Днем 1 января будет -11... -13 градусов в Москве и -10... -15 в Подмосковье. 2 января ночные морозы окрепнут до -15... -20 градусов, местами до -23 градусов, днем будет не выше -12... -17 градусов".

Елена Волосюк добавила, что до Рождества сохранится морозная погода. "До 7 января температура будет примерно на 7–8 градусов ниже нормы. В первую неделю 2016 года ночью будет 18–23 градусов мороза, а днем -13... -18 градусов", – уточнила метеоролог.

Пока же погоду в Москве диктуют мороз и повышенное атмосферное давление. В среду вероятность осадков невысока, температура в течение дня будет в рамках климатической нормы – минус 5–7 градусов. Ветер, по сравнению с началом недели, немного стихнет – до 7 метров в секунду, а показания барометров так и останутся выше нормальных значений – 762 миллиметра ртутного столба.