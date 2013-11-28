Электронная регистрация будет доступна на всем пути российских поездов

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Российские железнодорожники с 1 декабря впервые делают доступной электронную регистрацию при оформлении электронного билета от любой станции на пути следования поезда, сообщает в четверг "дочка" РЖД - Федеральная пассажирская компания.

Ранее услугой можно было воспользоваться только при посадке на станциях в пределах четырех часов пути от начальной станции маршрута.

Услуга распространяется на все поезда внутрироссийского сообщения за исключением Калининграда и Калининградской области.

Благодаря электронной регистрации пассажиру больше не нужно будет распечатывать электронный билет перед поездкой. Независимо от станции посадки пассажиры могут пройти электронную регистрацию на сайте pass.rzd.ru не позднее, чем за один час до отправления поезда с начальной станции.

Для посадки в поезд достаточно предъявить электронный билет (посадочный купон), распечатанный на бумаге формата А4 или его изображение на экране мобильного устройства, а также удостоверение личности, указанное в электронном билете.