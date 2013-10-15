В парке "Перовский" заработал детский клуб с сенсорной комнатой

Фото: Страница парка "Перовский" в Facebook

В парке "Перовский" заработал Интерактивный детский игровой клуб "Крошка енот". В нем есть современное оборудование для правильно развития детей, развивающие игрушки для детей и сухой бассейн для релаксации, зрительной и звуковой стимуляции.

Такой бассейн подходит для игр с детьми, не умеющими плавать, а также полезен детям с ограниченными возможностями.

Сенсорная комната поможет снять нервное и мышечное напряжение, восстановит работоспособность и активность ребенка с помощью слуховых, зрительных и осязательных воздействий.

В сенсорной комнате нового поколения добавлены медийный проектор, цветовое освещение, интерактивные пузырьковые колонн. Ребенок сможет выбрать между игрой, управлением и исследованием.

Также в клубе проходят мастер-классы по рисованию, оригами и лепке из пластилина.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00. Стоимость - 100 рублей в час.