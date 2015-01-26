Незаконно припаркованные на местах для инвалидов машины предлагают эвакуировать

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Департамент транспорта предлагает эвакуировать автомобили, незаконно припаркованных на местах для инвалидов, рассказал журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он сообщил, что в понедельник состоялась третья встреча представителей транспортного комплекса, Общественной палаты РФ и общероссийского народного фронта по вопросам эвакуации и парковочного пространства, пишет Агентство "Москва".

"Мы рассмотрели вопросы закрытия номерных знаков и вопросы, связанные с тем, что на место для инвалида ставит машину какой-то другой автовладелец, не имея на это законных прав. Мы предложили рассмотреть возможность иметь право эвакуировать это транспортное средство, потому что для инвалида крайне важно останавливаться именно на том месте, которое специально для него обозначено. Коллеги из Общественной палаты и Народного фронта нас поддержали в этом вопросе, и мы надеемся в ближайшее время сделать ряд инициатив для изменения федерального законодательства", - сказал Ликсутов.

На встрече также обсуждался целый рад инициатив, которые также требуется принять на федеральном уровне, отметил Ликсутов. По словам заммэра, все данные инициативы предложены жителями столицы.

"Например, это введение специальных знаков для стоянки только для резидентов. Рассмотрели вопрос, связанный с пикапами и возможностью получения на них статуса легкового транспортного средства для тех, у кого они являются грузовиками", - добавил заммэра.

Он отметил, что данная встреча является продолжением плановых встреч, на которых "обсуждаются открыто все вопросы, связанные с эвакуацией, парковкой, с расширением зоны парковки".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в столице 10% мест на каждой парковке выделяется для людей с ограниченными возможностями. "Инвалиды должны иметь право парковаться бесплатно, в том числе и в зоне платной парковки. Для этого мы выделили 10% от всего объема для каждой парковки", – рассказал мэр.

По его словам, раньше парковка обычных автомобилей на местах для инвалидов не являлась нарушением. "В этом году было введено федеральное законодательство, по которому теперь за такую парковку введен штраф в тысячу рублей. Надо учиться это администрировать, чтобы не занимали места, предназначенные для инвалидов", – добавил Собянин.