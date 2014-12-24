На парковку в новой зоне выдано 11 тысяч резидентных разрешений

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Более 11 тысяч резидентных разрешений выдано на парковку в новой зоне внутри ТТК, которая появится 25 декабря, передает корреспондент M24.ru со ссылкой на гендиректора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) Александра Гривняка.

Разрешения начнут действовать в полночь 25 декабря. Глава АМПП добавил, что в настоящее время установлено 364 паркомата, но от жителей продолжают поступать запросы на терминалы, и их поставят еще 54.

Чтобы объяснить водителям правила платной парковки, 25 декабря на улицы выйдут 1,4 тысячи промоутеров. Кроме того, на новых территориях будут разработаны 99 маршрутов для пеших инспекторов.

Напомним, 25 декабря в Москве вводится новая зона платной парковки. Она охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. По словам главы АМПП, уже выдано около 10 тысяч резидентных разрешений в новой зоне парковки

Как изменится зона платной парковки

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять).

В новую зону платной парковки войдут наиболее загруженные участки районов, в том числе расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков.

В частности, в число улиц с платной парковкой вошли:

Абрикосовский переулок, проезд Девичьего поля, Дашков переулок, Крымский проезд, Саввинская набережная в Хамовниках,

Вадковский переулок, переулок Достоевского, Сущевский тупик в Тверском районе,

Бумажный проезд, улица Правды, 1-я, 3-я и 5-я улицы Ямского поля в Беговом районе,

Беговая улица (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улице Поликарпова) в Хорошевском районе,

Улица Новая Башиловка (нечетная сторона) в районе Аэропорт,

Улица Нижняя Масловка (четная сторона от пересечения с площадью Савеловского вокзала до пересечения с улицей Новая Башиловка) в Савеловском районе,

Улица Достоевского (четная сторона), улица Советской Армии (нечетная сторона), Тихвинская улица (четная сторона) в районе Марьина Роща,

Улица Гиляровского, переулок Васнецова, улица Дурова в Мещанском районе,

Басманный переулок, Живарев переулок, Комсомольская площадь в Красносельском районе,

Мрузовский переулок, улица Радио, Садовый тупик в Басманном районе,

Воронцовская улица, улица Гвоздева, Динамовская улица в Таганском районе,

3-й Крутицкий переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Симоновский Вал до пересечения с Воронцовской улицей) в Южнопортовом районе,

Космодамианская набережная, Кожевнический проезд, Большая Пионерская улица в районе Замоскворечье,

Калужская площадь, 3-й Добрынинский переулок, часть Ленинского проспекта в районе Якиманка,

Часть улицы Вавилова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Донские проезды, улица Орджоникидзе в Донском районе,

Городская улица, Автозаводская улица, Даниловский вал в Даниловском районе,

Самокатная улица, Слободской переулок, часть Золоторожского вала в районе Лефортово.

В список в том числе вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная. После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест.

Стоить парковка будет 40 рублей в час, а все собранные деньги пойдут в казну города. Как уточнил Гривняк, в бюджет уже перечислено 2,1 миллиарда рублей дохода от парковок.

Добавим, что первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.