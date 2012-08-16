В Москве создан штаб по формированию парковочного пространства

ИТАР-ТАСС

На заседании правительства Москвы принято решение о создании штаба по формированию единого парковочного пространства.

В задачи нового органа будет входить развитие объектов единого парковочного пространства и управление ими, регулирование тарифов, земельно-имущественных отношений, градостроительной и инвестиционной деятельности в этой сфере.

Иными словами штаб должен наладить взаимодействие всех городских структур и ускорить строительство парковок.

Работу штаба возглавит городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав также войдут представители департаментов: имущества, земельных ресурсов, градостроительной политики, экономической политики и развития, ЖКХ и благоустройства, капитального ремонта, информационных технологий, а также представители комитетов по архитектуре и градостроительству, обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и в области долевого строительства.

Принимать участие в работе штаба также будут префекты округов, эксперты, общественные организации и жители Москвы.

Напомним, недавно столичные власти запустили специализированный интернет-портал с информацией о парковках. На сайте можно узнать всю информацию о парковочных местах, о зоне действий знаков и многое другое.