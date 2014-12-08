Кто и как может получить льготы при оплате парковки

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Московские власти утвердили список из 25 улиц за Третьим транспортным кольцом, где парковка станет платной 25 декабря. Таким образом, зона стоянки будет не на 454, а на 479 новых улицах. Однако платить за нее будут по-прежнему не все: правительство сохранило список льготников при пользовании стоянками. Кто имеет право не платить и как это оформить по закону, выяснило M24.ru.

Кто имеет право на льготы при оплате парковки

По данным "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП), право на бесплатную парковку предоставляется:



инвалидам (в местах, отмеченных специальным знаком и разметкой) и их представителям;

родителям в многодетных семьях;

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, несовершеннолетним узникам концлагерей;

владельцам мотоциклов и электромобилей.

Изменились правила выдачи резидентных парковочных разрешений

Как оформить право на бесплатную парковку

Также бесплатно могут парковаться резиденты - жители зоны платных парковок, но только с 20.00 до 8.00 и при наличии специального разрешения.

Владелец автомобиля, имеющий право на льготы, может получить разрешение на бесплатную парковку двумя способами.

Первый: заполнить форму на парковочное разрешение на столичном портале госуслуг и, если это машина для маломобильного гражданина, внести там номер авто, на котором должен быть соответствующий знак.

Второй: обратиться в любой из многофункциональных центров с пакетом документов, в который входят:



заявление,

паспорт,

СНИЛС,

справка об установлении инвалидности, если нужна (только в том случае, если льготник живет в Москве или ранее он не обращался в департамент соцзащиты) или

другой документ, подтверждающий льготу (например, удостоверение ветерана).

Отметим, что разрешение выдается только на один автомобиль, и для бесплатной парковки другой машины нужно за день до поездки обратиться в МФЦ и переоформить документы.

Многодетным семьям при оформлении разрешения подтверждать льготу не нужно – достаточно освобождения от уплаты транспортного налога (нулевой квитанции на оплату налога). Владельцы мотоциклов и электромобилей вообще не нуждаются в оформлении разрешения.

Когда парковка бесплатна для всех

Поставить автомобиль на городских парковках можно и бесплатно, но действует это правило только по воскресеньям и праздничным дням.

При этом столичные власти планируют вести регистрацию даже при бесплатной парковке, но окончательного решения пока не принято.

Как бесплатно припарковаться на 15 минут

За соблюдением правил оплаты парковки следят мобильные комплексы фотовидеофиксации – "парконы". Парконы ездят по 218 маршрутам и проверяют стоянки каждые 15 минут. Таким образом, у водителя есть четверть часа на бесплатную стоянку или на то, чтобы уехать, в противном случае его оштрафуют на 2,5 тысячи рублей.

Какие территории входят в зону платной парковки

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

Стоит парковка

в пределах Бульварного кольца - 80 рублей в час,

между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей,

от Садового до ТТК и в некоторых районах за ТТК - 40 рублей в час.

Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год, которое позволит парковаться круглосуточно.

Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч рублей.

Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны.