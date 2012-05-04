Власти построят парковки под Третьим транспортным кольцом

ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" разрабатывает схему размещения перехватывающих парковок Москвы, в которой предусматривается использование пространства под эстакадами Третьего транспортного кольца.

"Мы намерены задействовать территории, которые находятся под эстакадами Третьего транспортного кольца. Перехватывающие парковки под ТТК позволят существенно снизить транспортную нагрузку на кольцевую магистраль", - приводит РИА Новости слова главного инженера ГУП Михаила Крестмейна.

Отмечается, что "НИиПИ Генплана Москвы" сейчас формирует перечень перехватывающих парковок для возможного размещения 70 тысяч машино-мест, из которых 25-30 тысяч будут организованы поблизости от центральной части города.

В сообщении стройкомплекса уточняется, что около еще 35 тысяч машино-мест планируется создать в составе транспортно-пересадочных узлов, а остальные будут организованы на прилегающих к магистралям территориях и вдоль проезжей части дорог.

В конце 2010 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был разработан план первоочередных мер по борьбе с пробками, в который, в частности, входит развитие парковочного пространства.

В соответствии с программой "Развитие транспортной системы города Москвы на 2012-2016 годы", власти столицы рассчитывают за пять лет построить почти 1,5 миллиона мест для парковки и довести обеспеченность населения местами для парковки до 70 процентов.

По состоянию на начало 2011 года в столице насчитывалось 1,021 миллиона парковочных мест во всех типах гаражей и стоянок при автопарке в 3,8 миллиона автомобилей. По итогам года власти сформировали 602 тысячи дополнительных машино-мест. В рамках программы по благоустройству дворов и подъездов было устроено 450 тысяч дополнительных парковочных мест во дворах жилых домов, где особенно остро ощущается их нехватка.