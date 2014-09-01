Фото: M24.ru, Евгения Смолянская

Госавтоинспекция открыла круглосуточную "горячую линию" для москвичей, где в оперативном режиме можно подтвердить информацию о ДТП и перекрытиях улиц, а также сообщить дежурному об эвакуаторах, нарушающих правила дорожного движения. Как M24.ru рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, горожане могут обращаться к гаишникам по номеру +7-985-884-57-56. Правда, звонок по этому номеру не будет бесплатным, его стоимость будет рассчитана по стандартным тарифам операторов.

Кроме того, пожаловаться на эвакуаторы можно в официальном мобильном приложении МВД России, добавил замначальника отдела ведомственных интернет-сайтов, работы в соцсетях и богосфере МВД РФ Сергей Звягинцев. По его словам, у мобильного приложения есть все функции официального сайта МВД, а значит, оставленные через него сообщения приравниваются к официальным обращениям граждан.

Напомним, в мае этого года ГИБДД согласилась штрафовать водителей неправильно припаркованных эвакуаторов. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (занимается эвакуацией - M24.ru) тогда говорили, что погрузчики паркуются под запрещающим знаком только в случае перемещения автомобиля, то есть при исполнении служебных обязанностей.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров отметил, что "горячая линия" ГИБДД позволит в оперативном режиме бороться с нарушителями. "После звонка жителя инспектор ГИБДД должен выехать на место для проверки. Если информация подтвердится, и он увидит, к примеру, неправильно припаркованные эвакуаторы, то составит протокол на месте", - сказал Дозоров.

"Утро": ГИБДД открыла "горячую линию" по жалобам на эвакуаторы

По его словам, сотрудники Госавтоинспеции должны реагировать на все сообщения москвичей, а если факты нельзя проверить сразу, можно попросить жителей прислать фото- или видеоматериал. "К примеру, очевидец снял выезд эвакуатора на встречную полосу. В случае с обычным автолюбителем сложно доказать, кто был за рулем машины, и привлечь его к ответственности. Но в случае с эвакуатором это просто. ГИБДД запросит информацию у АМПП и узнает, кто вел машину с определенным госномером", - пояснил Дозоров.

Зампредседателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин отметил, что сегодня все силовые ведомства и органы исполнительной власти переходят на интерактивное общение с жителями. Он подчеркнул, что "горячая линия" должна соответствовать всем стандартам call-центра. "Необходима запись разговоров, вежливое общение операторов, консультации, прием жалоб-заявок, а также гарантированная проверка каждого сообщения. Иначе не будет смысла звонить", - отметил он.

Напомним, эвакуаторщики в ближайшее время пройдут курсы вежливого общения с водителями. На прошлой неделе в ДТП с участием эвакуатора и минивэна пострадали три человека. Авария произошла на пересечении Булатниковского проезда и Харьковской улицы. А за несколько недель до этого произошла авария на Варшавском шоссе - камера видеорегистратора зафиксировала, как эвакуатор, который вез машину, вылетел на "красный", а затем потерял устойчивость и опрокинулся.



Дарья Миронова, Марина Курганская