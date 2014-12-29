Памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле установят на Поклонной горе

Фото:m24.ru/Татьяна Уханова

Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС появится в парке Победы, говорится в распоряжении, подписанном мэром Москвы.

Как следует из документа, монумент должны установить на средства организации "Союз "Чернобыль" Москвы" на Поклонной горе до 31 декабря 2017 года.

Председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов сообщил M24.ru, что пока никаких заявок и проектов в комиссию не поступало. "Это распоряжение мэра о намерении поставить памятник, а о самом памятнике разговора еще нет", - сказал Лавренов.

Напомним, 26 апреля 1986 года в городе Чернобыль произошел взрыв четвертого энергоблока атомной электростанции. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглось почти 150 тысяч квадратных километров территории. К ликвидации последствий аварии привлекли почти 800 тысяч граждан СССР. Многие из них получили значительные дозы облучения.

Москвичи одними из первых пришли на помощь, многие добровольно встали в ряды ликвидаторов. На данный момент в столице проживает около 15 тысяч инвалидов и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, членов семей погибших ликвидаторов и лиц, подвергшихся воздействию радиации.

Анатолий Федотов