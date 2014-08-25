Про Москву: Сергей Капков расскажет о праздновании Дня города

Сергей Капков. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 25 августа, в столице пройдет пресс-конференция главы департамента культуры Сергея Капкова, посвященная празднованию Дня города, который традиционно отмечается в первую субботу сентября. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Отметим, что в этом году на Дне города представят проекты мероприятий, которые были предложены и выбраны москвичами.

Когда : 25 августа в 13:00

: 25 августа в 13:00 Кто : глава департамента культуры Москвы Сергей Капков

: глава департамента культуры Москвы Сергей Капков О чем : о праздновании Дня города

: о праздновании Дня города Кому смотреть : всем желающим



Начало - в 13.00. Запись пресс-конференции будет выложена на сайте.

В 2014 году День города в столице будут отмечать 6 сентября. По традиции в этот день проходят выступления муниципальных властей, городские шествия и парады, открытия новых памятников, ярмарки и концерты с участием популярных исполнителей.