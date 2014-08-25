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Город

25 августа 2014, 12:20

Про Москву: Сергей Капков расскажет о праздновании Дня города

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Сергей Капков. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 25 августа, в столице пройдет пресс-конференция главы департамента культуры Сергея Капкова, посвященная празднованию Дня города, который традиционно отмечается в первую субботу сентября. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Отметим, что в этом году на Дне города представят проекты мероприятий, которые были предложены и выбраны москвичами.

  • Когда: 25 августа в 13:00
  • Кто: глава департамента культуры Москвы Сергей Капков
  • О чем: о праздновании Дня города
  • Кому смотреть: всем желающим


Начало - в 13.00. Запись пресс-конференции будет выложена на сайте.

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В 2014 году День города в столице будут отмечать 6 сентября. По традиции в этот день проходят выступления муниципальных властей, городские шествия и парады, открытия новых памятников, ярмарки и концерты с участием популярных исполнителей.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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