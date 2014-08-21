Еще три парка столицы обзавелись питьевыми фонтанчиками

Фото: пресс-служба

Фонтанчики с питьевой водой постепенно устанавливают в разных зонах отдыха столицы. Подобные объекты уже появились на территории Московского Зоопарка, парка искусств МУЗЕОН и Бабушкинского парка, расположенного в Лосиноостровском районе.

Фото: пресс-служба

Как сообщили сетевому изданию m24.ru в пресс-службе компании "Барьер", которая занимается установкой фонтанчиков, в ближайшем будущем питьевой водой обеспечат посетителей Перовского парка и других популярных зон отдыха.

Все питьевые фонтанчики оборудованы четырехступенчатой системой очистки. Дополнительный модуль ультрафильтрации очищает их от механических загрязнений, хлора, нефтепродуктов, тяжелых и токсичных металлов, пестицидов, а также от болезнетворных бактерий. Установщик обязался регулярно отправлять сотрудников своей сервисной службы на проверку фонтанов и бесплатно заменять фильтры по истечении срока их годности.

Представители парков отмечают, что установка фонтанчиков порадовала горожан, особенно детей, которым часто хочется пить. Однако поначалу новшество удивило столичных жителей. "Первое время вместе с радостью бесплатные источники чистой воды вызывали у москвичей удивление, – сообщила заместитель генерального директора Московского Зоопарка Светлана Акулова. – Установки с питьевой водой – пока что редкое в нашей стране явление".

Фото: пресс-служба

В июне этого года m24.ru уже писало о том, что питьевые фонтанчики появились в столичном парке "Сокольники". Вода в эти устройства также поступает из городского водопровода и проходит через очищающий фильтр, причем ее пригодность для питья подтверждена сертификатом качества.