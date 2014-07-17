На фестивале "Моя планета" покажут кино об удаленных уголках Земли

Фото: project.moya-planeta.ru

С 24 по 27 июля в парке искусств "Музеон" состоится фестиваль путешествий "Моя планета". В рамках мероприятия пройдет квест-пикник для путешественников.

Также на фестивале покажут документальное кино о жизни людей в разных уголках Земли. Первой картиной станет лента "Песни риса". Фильм расскажет о тайской народной культуре: гонках на буйволах, а также традиционных праздниках и обрядах, связанных с выращиванием риса в Тайланде.

25 июля в кинотеатре "Музеона" покажут фильм "Высокий полет. Путь на Эверест". Это история рекордного бейс-прыжка в массиве Эвереста, который совершил наш соотечественник, альпинист и мастер парашютного спорта Валерий Розов. В картине показаны подробности проекта: годы подготовки, сложности восхождения и самого прыжка.



26 июля покажут ленту "Правила жизни 100-летнего человека", которая попробует объяснить феномен мест силы - локальных точек, где сконцентрированы долгожители. В чем секрет этих уникальных зон, как победить старость, можно ли дожить до ста лет, оставаясь при этом здоровым, - обо всем этом расскажет фильм о самых старых людях Земли.

27 июля состоится квест-пикник и покажут фильм "Танго. Жар Буэнос-Айреса", который расскажет о страстных аргентинских ночах.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.