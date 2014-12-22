В парке Фили пройдет шоу светографики "Замороженный свет"

Фото: M24.ru

Шоу светографики "Фризлайт" пройдет 26 декабря в парке Фили. Посетители будут создавать арт-объекты под руководством профессионалов, используя фонарики и фотоаппараты, сообщает пресс-служба парка.

За саундтрек мероприятия отвечает музыкально-танцевальная группа "Кайлаш", играющая музыку на стыке индийской, арабской и персидской культур. Также на фестивале выступит французское джаз-трио "Мюзетт".

Вход на шоу свободный.

Светографика или лайтпентинг - техника рисования светом: фотоаппарат размещается на штативе в темном помещении, устанавливается длительная выдержка. После этого в "поле зрения" фотоаппарата с помощью фонарей рисуются объекты или узоры.