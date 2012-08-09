В Москве задержали подозреваемых в обстреле автобуса

ИТАР-ТАСС

В Москве произошел очередной инцидент с обстрелом общественного транспорта. На этот раз полиция задержала подозреваемых в хулиганстве. Не исключено, что это не первое совершенное ими злодеяние.

В ночь на 9 августа у дома №6 по улице Новосибирская неизвестные расстреляли пассажирский автобус маршрута №133. У машины было повреждено лобовое стекло. Пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал.

В полиции предполагают, что злоумышленники использовали травматическое или пневматическое оружие.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, по горячим следам полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых. Среди них три гражданина Узбекистана, 28-летний москвич и 21-летний приезжий из Вологодской области.

В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Проверяется причастность задержанных к аналогичных преступлениям, совершенным в городе.

Напомним, общественный транспорт Москвы в последнее время регулярно подвергается обстрелам. Так, 18 июля неизвестный расстрелял пассажирский автобус на улице Маршала Катукова. 8 июля такой же случай произошел на северо-западе Москвы, а 5 июля обстрелу подвергся автобус в Северном Бутово. Нападения на общественный транспорт начались в июне. По ка что подобные инциденты обходились без пострадавших.

Руководство столичного главка МВД создало специальную оперативную группу для установления причастных к обстрелу московского транспорта. До 9 августа задержать подозреваемых не удавалось.