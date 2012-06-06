Одиноким инвалидам выдадут "тревожные браслеты"

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Около 400 одиноких инвалидов в столице до конца года будут обеспечены "тревожными браслетами". "В этом году мы планируем обеспечить около 400 проживающих в центре Москвы одиноких и тяжелых инвалидов "тревожными браслетами", - сообщил журналистам РИА Новости глава столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Он рассказал, что браслет дает возможность человеку послать тревожный сигнал социальным службам, скорой помощи, МЧС и пожарным в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Первая партия - около 100 браслетов поступит примерно через 10 дней", - уточнил Петросян.

Сейчас такие браслеты выдаются инвалидам бесплатно, но в будущем их сможет приобрести любой желающий.